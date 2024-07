Vi uma matéria esses dias que em uma padaria descolada em Ipanema, no Rio de Janeiro, um simples prato de pão com ovo custa a bagatela de R$ 74,00. Pra ficar mais bonito, o nome do prato no cardápio é “Pão de Campanha com Ovo Mexido”, uma versão gourmet digamos assim, do prato tradicional. Essa “gourmetização” dos pratos ou a “frescurização” da comida, nada mais é do que uma engambelação que inventaram para poder cobrar mais caro por pratos considerados simples. Pior ainda se o nome do prato for em inglês, nesse caso do pão com ovo, seria algo como “Campaign Bread with Scrambled Eggs”. Só com esse nome você já pode se preparar porque vai custar mais de 70 pila, no mínimo! Agora imagina só se essa moda pega aqui em Brusque, como ficariam alguns dos nossos pratos tradicionais:

 O tradicional Pão com Bolinho seria “Bread with Little Cake”

 Aquela tilápia do Russi seria “Mafra’s Big River Tillapia with Gallego Lemmon”

 O delicioso Carreteiro seria “Truck Driver Rise”

 O X-salada do Kaos seria “Pantico’s Cheese Burguer”

 A maionese do Rio Branco seria “Potato Salada Double Fillet”

 A costela do Paloschi seria “Paloschi’s Rib Tá uma Nata with mayonnaise and fried makaxêra”

 O Cachorrão do Alemão seria “German Hot Dog Prensed”

 O caldo de cana seria “Sugar Cane Juice with Taiti Lemon”

 O joelho de porco seria “Smoked Pig Knee made in Guaba”

 O bobó de camarão da Dona Selma seria “Miss Selma’s Shrimp’s Bobó”

 E o miojo então, pense nas inúmeras variações:

– Miojo com Salsicha seria “Pasta Pommodoro with Hot Dog Sausage”

– Miojo com Ovo seria “Italian Special Espaguetti Eggs Incluse”

– Miojo ao Alho e Óleo seria “Fettuccine Ái e Óio”

– Miojo com Carne Moída e Molho de Pimenta seria “Massa a la Rabbiatta”

Tudo isso para enganar os trouxas que querem se pagar de rico, aquele verdadeiro me engana que eu gosto. E tem gente que acha legal! Publicam ainda…

Pra mim é primeiro

De acordo com um levantamento feito pela revista Gazeta do Povo, a nossa querida e estimada Brusque ficou em segundo lugar em qualidade de vida no estado de Santa Catarina para municípios com mais de 100 mil habitantes e conseguiu também ficar entre as 10 melhores cidades do Brasil para se viver. Realmente moramos num paraíso, isso é “véro”! E é claro que também temos problemas de infraestrutura em geral, de saúde e até de segurança, mas comparado com outras cidades que a gente conhece estamos muito bem, obrigado. Poderia ser melhor? Poderia! A cidade poderia estar mais bonita? Poderia. Com menos buracos, sem poeira pra tudo quanto é lado, com flores nos canteiros, enfim, poderia ser aquela Brusque de antigamente. Mas uma enchente após a outra não há cidade que aguente. Então, para evitar ficar reconstruindo a cidade a cada vez que o São Pedro resolve esvaziar a bexiga em Vidal Ramos, por que não bater pé na construção da barragem? Pô Lauritx, mas tu és chato com isso, né ô! Sou mesmo, e todo brusquense deveria ser! Já existe um levantamento da prefeitura de quanto foi gasto nos últimos anos só com os estragos das enchentes na cidade, e não é pouco não, daria pra dar entrada na barragem, ainda sobrava para pagar umas prestaçõeszinhas e fazer uma costela fogo de chão com Kaiser lata pros pedreiros da obra toda semana. Nós moramos num lugar muito bom de se viver, um lugar de pleno emprego, de gente trabalhadora, de vida segura, de boa educação e saúde, próximo das melhores praias do Brasil, perto de aeroporto, perto da capital do estado, perto da Serra, longe de São Paulo, falta muitíssimo pouco para nos tornarmos uma cidade ainda melhor. É só a gente querer! Quem sabe na próxima não estamos em primeiro, que é aonde sempre deveríamos estar?!

Ovoland

A cidade de Bastos (SP) é a Capital do Ovo no Brasil. Ela produz 22 milhões de ovos por dia e todos os anos a Festa da Ovo é realizada por lá. Nesse ano ela acontecerá entre os dias 10 e 15 de julho. A festa tem a sua culinária baseada no ovo (óbvio!) e a principal atração dessa Ovofest é o Concurso de Maior Comedor de Ovos do Brasil. Entre as mulheres, ano passado, a mulher que ganhou comeu 69 ovos de codorna em 7 minutos. Já no masculino, o campeão comeu 35 ovos de galinha em 15 minutos. Como disse um amigo meu: “Ô Lauritx, “será se” botar esse cara que comeu 35 ovos naquele brinquedo chapéu mexicano pra rodar, depois quando ele for no banheiro, será que vai sair omelete?” Olha… não duvido…

Garfields brasileiros

Ainda falando em comida (estou escrevendo a coluna antes do almoço hoje!), você sabe qual é a comida preferida do brasileiro? Por incrível que pareça não é o brasileiríssimo feijão, não é o tradicionalíssimo churrasco, não é o rapidíssimo x-salada e muito menos o cachorro-quente de festa de igreja! É a lasanha! Isso mesmo, a lasanha é a comida preferida do brasileiro. Achei meio estranho esse resultado até porque não consigo imaginar o pessoal lá da Amazônia chapando uma travessa de lasanha bolonhesa ou a galera do Rio Grande do Norte traçando uma lasanha quatro queijos ao meio dia com 40 graus na sombra. Bom, pelo menos esse resultado serve pra explicar porque a Globo sempre fez tanta novela italiana!

Pamonha da Semana

Essa eu vi ao vivo: o cidadão tem uma caminhonete dessas Land Rover que trepa até coqueiro e passa na travessia elevada como se fosse uma moça dirigindo um chevette a 2 km/h. Escuta aqui ô, deixa de ser mamão, meu filho! Se bem que foi uma semana ruim pra Land Rover em Brusque, uma até perdeu o motor…Trânsito maluco!

Tuto puro, com diz um amigo meu da Guabiruba

Cerca de 12,9 milhões de estudantes no mundo não compreendem o que leem. Detalhe: 1,1 milhão são brasileiros. Isso você consegue conferir in loco quando escreve algo nas redes sociais e volta e meia aparece um tanso desses que não entendeu a sua mensagem e sai escrevendo um monte de besteira. São reflexos.

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pros aniversariantes Dalton Stofela, Anderson Costa (Andy), Maicon Gianesini (Zanata), Heninho Jonk, Marquinho Teixeira, Morgana Bitencourt, Lothar Loos, Marcelo Grespki, Edson Zambonetti, Daniel Venturelli (Díte), Augusto Horner Schlindwein, Tiaraju Trindade (Duda do Cestão), Edmundo Becker (Seu Muna), Maurício Maurici (Maurex), Vicente Imhof, Roberto de Pinho, Alessandro Andrade (Alemão), Cleber Silveira, Marcone Formonte, Artur Gimenez, Fabricia Diegoli Bianchini, Ademir José Jorge, Dennis Weise e Luiz Carlos Stieven. Fiquem com Deus, bom final de semana e até semana que vem se o Galo cantar…

Sabedoria Butecular

“As 3 coisas mais difíceis do mundo: guardar segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo.” – Benjamin Franklin