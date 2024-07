Pix por aproximação será lançado em 2025; saiba como funcionará

O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional (CMN) anunciaram nesta quarta-feira, 4, que o Pix por aproximação será possível a partir de fevereiro de 2025. As novas regras do Open Finance foram revisadas e aprovadas pela autoridade monetária e o CMN.

As novas regras buscam simplificar os pagamentos com Pix e incentivar as instituições financeiras de participarem do Open Finance, assim como estabelecer uma governança definitiva para o compartilhamento de dados.

Conforme a nota oficial, o Pix por aproximação irá diminuir etapas nos pagamentos online e possibilitarão a oferta da ferramenta nas carteiras digitais, conhecidas como wallets. Portanto, será possível fazer uma transferência instantânea, sem precisar abrir o aplicativo do banco durante o pagamento por Pix.

No fim de julho, o Banco Central irá divulgar normas mais detalhadas e instruções para as instituições financeiras. Os testes da nova modalidade começarão em novembro, com lançamento oficial no dia 28 de fevereiro de 2025, conforme informações da Agência Brasil.

Open Finance

As novas regras implementam que as instituições financeiras com mais de 5 milhões de clientes, individuais ou em conglomerados, serão obrigadas a aderir ao Open Finance.

Então, a base de potenciais clientes beneficiados poderá alcançar 95% dos usuários do SFN, segundo o Banco Central. Além disso, a autoridade monetária aprovou a estrutura definitiva de governança do Open Finance, que terá personalidade jurídica e estrutura organizacional próprias, segundo a nota.

O Open Finance oferta benefícios, como soluções criadas pelas instituições participantes. Alguns deles são agregadores e gerenciadores financeiros; oferta de crédito mais barato; maior facilidade para portabilidade de crédito e de salário; economia com cheque especial; oferta de melhores oportunidades de investimentos.

Os Super Apps serão criados pelas instituições financeiras para unir todas essas soluções e informações em um único aplicativo e facilitar o acesso.

