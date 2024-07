Identificado ciclista que morreu em acidente com caminhão na Antônio Heil, em Itajaí

Foi identificado como Ademir Schneider, de 63 anos, o ciclista que morreu após colidir contra um caminhão na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, na noite da quinta-feira, 4.

Ademir conduzia uma bicicleta motorizada. Ele será sepultado no Cemitério do Itaipava, em Itajaí. O horário do sepultamento não foi divulgado.

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 16h30. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caminhão saía de uma rua lateral e manobrou após olhar a sua esquerda.

Durante a manobra, o veículo acabou atingido a bicicleta motorizada, que vinha na contramão e pela pista contrária. O motorista fez o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo. A vítima ainda não foi identificada.

Leia também:

1. Adolescente é apreendido por tráfico de drogas no Azambuja

2. Homem é preso por agredir a esposa no Cedro Grande, em Brusque

3. 30 anos do real: relembre como foi a chegada da moeda nas mãos dos brusquenses

4. Concurso do governo de SC tem 74 vagas para professores em Brusque e região

5. Paloschi Ribs: os tradicionais pratos de Brusque com nomes em inglês



Assista agora mesmo!

“Jogo da mentira” trazido da Itália, brìscola é praticada em Botuverá há quase 150 anos: