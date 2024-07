Ciclista morre após colidir contra caminhão na rodovia Antônio Heil, em Itajaí

Um ciclista, de aproximadamente 60 anos, morreu após ser colidir contra um caminhão na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, na noite desta quinta-feira, 4. A colisão ocorreu por volta das 18h30.

Segundo informações preliminares e não confirmadas, o ciclista estaria na contramão do caminhão no momento da colisão fatal. O veículo, que estaria saindo de uma empresa nas proximidades, não teria conseguido evitar o impacto com o ciclista.

O acidente está sendo investigado pela Polícia Científica. Nenhuma autoridade ainda se manifestou sobre a ocorrência e a vítima também não foi identificada.

