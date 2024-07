VÍDEO – Suspeitos de integrar organização criminosa são presos em Itapema

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Divisão de Investigação Criminal de Itajaí (DIC), realizou na manhã desta quinta-feira, 4, uma operação para o cumprimento de 9 ordens judiciais, sendo 5 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão temporária. A ação aconteceu em Itapema.

Trata-se de um Inquérito Policial que apura uma organização criminosa que pratica agiotagem, emprestando dinheiro a juros abusivos, e realiza cobranças com emprego de sequestro, violência e ameaças, se utilizando de armas brancas e armas de fogo.

As diligências ocorreram no município de Itapema. Foram apreendidos soco inglês, facão, munição, carregadores, um revólver calibre .38, anotações de contabilidade e celulares.

Foi dado cumprimento a 2 dos mandados de prisão e um dos suspeitos foi também autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Um terceiro suspeito foi preso em Garuva, no período da tarde, com apoio da FICCO-SC e da PRF.

Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça. As diligências também contaram com apoio do Núcleo de Operações com Cães de Itajaí (NOC/PCSC), do Setor de Investigação de Itajaí (SIC), da DPCAMI de Itajaí e da DPCO de Navegantes.

