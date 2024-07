O Carlos Renaux precisará esperar pelo menos seis dias para voltar a jogar em sua casa e não poderá reinaugurar o Augusto Bauer em 11 de julho, como pretendia. Os laudos que certificam que o estádio estará apto para receber jogos não estarão concluídos a tempo. Conforme relata o presidente tricolor, Altair Heck, o Taico, o Ministério Público requer, junto à Federação Catarinense participação nas vistorias.

As obras continuam no estádio. Estão em andamento a finalização de estruturas no interior da arquibancada das cabines de transmissão, trabalhos na cobertura do setor atrás do gol, início dos processos para montagem das arquibancadas metálicas, entre outras tarefas. Tanto o Carlos Renaux quanto o Brusque realizam treinamentos no gramado sintético do estádio.

O tricolor já havia adiado a partida contra o Metropolitano, que seria no domingo, 7, para quinta-feira, 11, na expectativa de conseguir fazer a inauguração. Sem tempo hábil para a liberação do estádio ainda em obras, Carlos Renaux e Metropolitano se enfrentam às 17h de quinta-feira, 11, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. O último jogo do time brusquense como mandante já havia sido lá, num 0 a 0 com o Caravaggio.

Agora, a expectativa do Renaux é retornar ao Augusto Bauer no jogo diante do Blumenau, na penúltima rodada da primeira fase da Série B do Catarinense. A ideia é adiar a partida, inicialmente agendada para 14 de julho, domingo, para o dia 17 (quarta-feira) ou 18 (quinta-feira).

O Brusque ainda pretende estrear no Augusto Bauer reformado em 24 de julho, quarta-feira, às 21h, contra o Paysandu, na 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

