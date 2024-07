Casa é destruída por incêndio no Lageado Baixo, em Guabiruba

Na tarde desta quinta-feira, 4, por volta das 15h, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de incêndio em uma residência de madeira situada na rua Laudelino Schirmer, no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba.

Ao chegarem, os bombeiros encontraram a residência unifamiliar completamente em chamas. O proprietário não estava no imóvel no momento em que o incêndio começou.

Os bombeiros iniciaram rapidamente o combate direto às chamas, evitando que o fogo se propagasse para as casas vizinhas. Aproximadamente 6 mil litros de água foram utilizados na operação para extinguir o incêndio e realizar o rescaldo, garantindo que o fogo não reacendesse.

Com a chegada do proprietário ao local, a guarnição isolou a área e forneceu orientações sobre os procedimentos a serem seguidos após o incidente. Após assegurarem que o local estava seguro, as equipes retornaram ao quartel.

