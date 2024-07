Próximo adversário do Brusque, Chapecoense começa semana apresentando reforços

A Chapecoense anunciou mais reforços da janela de transferências iniciada nesta quarta-feira, 10. Na segunda-feira, 8, anunciou o meia Rafinha Rech, e no dia seguinte, o atacante Daniel Cruz. Ambos estão emprestados pelo Juventude e podem encarar o Brusque às 18h30 deste domingo, 14, pela 15ª rodada da Série B.

Na verdade, os dois jogadores já enfrentaram o Brusque neste ano. Rafinha Rech jogou três vezes consecutivas contra o quadricolor, defendendo o Marcílio Dias no Campeonato Catarinense. Na última rodada da primeira fase, o Marreco venceu por 4 a 1; os dois jogos seguintes, pelas quartas de final, terminaram em empates, com o Marinheiro sendo eliminado nos pênaltis.

Logo depois do confronto nas quartas de final com o Marcílio Dias, o Brusque encarou o ABC em Natal, pela segunda fase da Copa do Brasil. Daniel Cruz foi titular, sendo substituído aos 19 minutos do segundo tempo. O quadricolor se classificou após a disputa de pênaltis.

Rafinha Rech não joga desde 17 de março, no último jogo contra o Brusque. Retornou ao Juventude, mas não teve espaço. Daniel Cruz, por outro lado, vinha atuando na Série C, pelo ABC, como reserva. Fez gol na vitória por 3 a 1 sobre o Remo, em 24 de junho. Seu jogo mais recente foi em 29 de junho, 1 a 1 contra o Ypiranga, em Erechim (RS).

Outros reforços da Chapecoense já treinavam com a equipe, mas só puderam ser inscritos a partir desta quarta-feira, 10, com a abertura da janela. O zagueiro Rodrigo Moledo, de 36 anos, ex-Internacional, não joga desde junho de 2023, cumprindo uma suspensão por doping. Ele já treina na Chape há mais de dois meses.

Em junho, foi confirmado também o empréstimo do lateral-esquerdo Felipe Vieira, de 24 anos. Ele estava no Vitória e ainda não entrou em campo neste ano.

