PRF de SC realiza leilão com veículos a R$290; saiba como participar

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará nos dias 15 e 17 de julho, o terceiro leilão de veículos retidos e sucatas de 2024. Serão 622 lotes colocados para arrematação, todos localizados em pátios da região do Vale do Itajaí. Dentre os veículos que podem voltar a circular, o menor valor de lance inicial é uma motocicleta de R$ 290.

O evento terá apenas a modalidade online. A sessão terá início às 9h através do site do leiloeiro. Os interessados devem efetuar o cadastro no portal do leiloeiro, onde terão acesso aos dados e fotos dos veículos e onde poderão já registrar lances, previamente à sessão.

O valor arrecadado pelo leilão será utilizado inicialmente para pagamento das despesas do certame. Em seguida, vai custear as despesas de remoção e estadia dos veículos, depois vai pagar os tributos vencidos, débitos trabalhistas e de multas, respectivamente. Em caso de haver saldo remanescente, o valor ficará à disposição do antigo proprietário.

Dia dos leilões

No dia 15, serão leiloados 238 veículos, que podem voltar a circular normalmente. Já dia 17, vão ser ofertados 384 sucatas (destinadas apenas ao desmonte de peças). Dos que podem voltar a circular, o que tem o menor valor é uma Honda/Biz ano 2003.

O edital está disponível no Portal da PRF, que pode ser acessado clicando aqui ou no portal do leiloeiro.

A visitação pública dos lotes começa nesta quarta-feira, 10, e segue nos dias 11 e 12 de julho em dois pátios conveniados, localizados em Indaial e Navegantes.

