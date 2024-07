Após uma sequência de dias sob adversidades climáticas observadas em Brusque e todo o Vale do Itajaí, diante do frio úmido persistente, esta segunda-feira, 15, inicia sob mudanças à vista nas condições meteorológicas.

Com o decorrer da segunda quinzena de julho, a previsão indica um retorno gradativo do sol, trazendo condições favoráveis às atividades ao ar livre, mas isso de forma mais notável só a partir de quarta-feira, 17.

No entanto, até terça-feira, 16, ainda há a possibilidade de chuvas, sem um horário específico para ocorrer.

Para atestar e trazer informações detalhadas acerca deste tema, consultamos o meteorologista Leandro Puchalski, que compartilhou conosco um boletim. Confira os detalhes na nota, exposta logo após a foto.

Frio úmido

Boletim: Leandro Puchalski >>

O padrão de frio úmido e chuvas persistentes dos últimos dias em Brusque e outras cidades no Vale do Itajaí, ainda tende a se manter sobre a região nesta fase inicial da semana.

Isso porque, tanto esta segunda quanto a terça-feira seguem sob risco de chuvas, sem um horário específico. Além disso, esses dois dias devem ter maior cobertura de nuvens, embora algumas aberturas de sol já possam ser observadas.

Quanto aos termômetros, os simuladores meteorológicos não apontam um aumento significativo nas temperaturas diurnas nesta primeira parte da semana, que devem se manter abaixo de 20°C.

Frio seco à vista

Avançando nas projeções climáticas direcionadas a Brusque e todo o Vale do Itajaí, os modelos indicam um período predominantemente seco a partir de quarta-feira.

Com isso, o risco de chuva na segunda metade da semana diminui consideravelmente, ficando restrito a possíveis chuviscos ou garoa ocasional.

Quanto aos termômetros, o frio tende a se concentrar nas noites e madrugadas. Já durante as tardes, sob a expectativa de sol, as temperaturas tendem a ficar acima dos 21 a 22°C, proporcionando um clima mais agradável.

Portanto, o cenário úmido dos últimos dias estará dando lugar a uma condição mais estável para o decorrer da segunda quinzena de julho.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração evidencia ausência de chuvas até as primeiras horas da manhã, exceto leve garoa observada em Vidal Ramos, como ressaltado em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Concluindo esta reportagem, convidamos você a então contemplar os cenários espetaculares enviados por nossos leitores.

Cada imagem é uma janela para o amanhecer desta segunda-feira, capturando o início do dia nos diversos locais destacados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

