Homem que tentou atravessar rio Itajaí-Mirim, em Brusque, segue desaparecido

O homem que tentou atravessar o rio Itajaí-Mirim, em Brusque, na tarde do sábado, 13, continua desaparecido. O ponto de desaparecimento, segundo as autoridades, fica próximo a um supermercado, no bairro Santa Rita.

No domingo, 14, o Corpo de Bombeiros foi até as margens do rio para localizar o homem. Porém, devido à marola e forte corrente, de aproximadamente 6 quilômetros por horas, as condições do rio no local eram desfavoráveis para as embarcações

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, três fatores impedem a busca subaquática: forte corrente, invisibilidade e chuva.

Ainda no domingo, os bombeiros informaram que, nesta segunda-feira, 15, irão fazer outra avaliação das condições do rio para definir as próximas ações.

Corpo desaparecido

Segundo relatos de uma testemunha, o homem teria se lançado no rio na tentativa de atravessá-lo, mas desapareceu no meio da travessia.

Ao chegarem ao local indicado, os bombeiros não encontraram o homem, sendo auxiliados pela testemunha que mostrou uma filmagem do momento em que o homem tentava atravessar o rio e depois desaparece.

“O dia estava chuvoso e o rio apresentava forte correnteza, dificultando as buscas subaquáticas imediatas”, publicaram os bombeiros no relatório.

Pertences pessoais da vítima, incluindo um par de tênis, uma mochila com roupas e outros itens, foram encontrados na margem direita do rio e entregues à Polícia Científica de Brusque para investigação.

