Saiba onde conseguir atendimento gratuito de urgência e emergência em Brusque

A inauguração da unidade de Pronto Atendimento (PA) 24h em Brusque na última sexta-feira, 5, amplia o atendimento de urgências e emergência oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município. Agora, a cidade conta com dois hospitais que atendem pelo SUS, Azambuja e Dom Joaquim, além do PA.

O espaço de pronto atendimento da Policlínica foi fechado, e os serviços foram transferidos para o novo PA 24h, localizado no bairro Santa Terezinha. A nova unidade, com 694 metros quadrados, possui estrutura para atender às diversas necessidades dos pacientes que procurarem o local.

A reportagem do jornal O Município detalhou os atendimentos médicos prestados no novo PA e nos hospitais Azambuja e Dom Joaquim. Confira.

Pronto Atendimento 24 horas

O novo PA está preparado para receber todos os tipos de situação de urgência e emergência. Qualquer condição clínica aguda que precise de atendimento imediato será acolhida no local. Dor de cabeça, mal-estar, dor no peito e pressão alta, são exemplos de casos que serão socorridos no espaço.

Urgências e emergências gerais são atendidas, e toda condição clínica aguda será acolhida, 24 horas por dia, todos os dias da semana.

O atendimento médico será feito conforme as orientações do Ministério da Saúde, por meio de uma classificação de risco dos pacientes e não por ordem de chegada.

Segundo a secretária de Saúde de Brusque, Thayse Rosa, todos os pacientes serão atendidos a partir da classificação de risco, em maior ou menor tempo a depender do caso.

“Qualquer pessoa pode procurar a unidade de Pronto Atendimento. Se o caso dele não for urgente ele acaba esperando um pouco mais do que aqueles que têm que receber um tratamento mais imediato. O Pronto Atendimento não manda o paciente para casa. Ele classifica o risco”, detalha.

Hospital Azambuja

Segundo a assessoria do hospital Azambuja, o local disponibiliza serviços de urgência e emergência médica para várias situações, desde tratamentos de fraturas até cuidados intensivos em unidade de terapia intensiva (UTI).

Emergências Médicas Gerais: atendimento imediato a casos de emergência médica que necessitam de intervenção rápida para salvar vidas ou evitar complicações graves.

Traumatologia e Ortopedia: tratamento de fraturas, luxações, lesões musculoesqueléticas e outros traumas físicos.

Cardiologia: urgências cardiológicas, como infarto do miocárdio, arritmias e insuficiência cardíaca.

Neurologia: atendimento a pacientes com acidentes vasculares cerebrais (AVC), crises convulsivas e outras emergências neurológicas.

Pediatria: urgências pediátricas para crianças e adolescentes com condições médicas agudas.

Ginecologia e Obstetrícia: emergências obstétricas e ginecológicas, incluindo complicações na gravidez e partos de urgência.

Cirurgia Geral: intervenções cirúrgicas de emergência para tratar condições agudas que requerem cirurgia imediata.

Urgências Respiratórias: tratamento de crises asmáticas, insuficiências respiratórias agudas e outras condições respiratórias graves.

Cuidados Intensivos: unidade de terapia intensiva (UTI) equipada para tratar pacientes em estado crítico que necessitam de monitoramento e suporte intensivo.

Terapia Intensiva Neonatal: atendimento especializado para recém-nascidos com condições críticas que necessitam de cuidados intensivos.

Serviço de Hemodinâmica: realização de procedimentos emergenciais, como angioplastias e cateterismos, especialmente em casos de emergências cardíacas.

Atendimento a Vítimas de Acidentes: o hospital é referência para atendimento de pacientes vítimas de acidentes (trânsito, domésticos ou de trabalho), recebendo todos os casos encaminhados para tratamento imediato.

Hospital Dom Joaquim

O hospital Dom Joaquim, segundo a sua diretoria, recentemente passou por ampliações de serviços no local. Os pacientes podem procurar a unidade médica em casos gerais de urgência e emergência, com o suporte de exames complementares.

Atendimentos gerais (adulto e pediátrico): atendimento de urgência de casos gerais 24h por dia, todos os dias da semana.

Exames complementares: ultrassom, tomografia, radiografia, exames laboratoriais, além de internações clínicas (inclusive pediátricas) para casos agudos.

Urgência e emergência

Segundo a Resolução 1.451, de 10 de março de 1995, do Conselho Federal de Medicina, casos de urgência referem-se a ocorrências “imprevistas de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”. Portanto, fraturas não expostas, cortes superficiais e diarreias enquadram-se como urgentes.

Já a emergência ocorre quando a “constatação médica de condições de agravo à saúde implicam em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato”. Fraturas expostas, cortes profundos e intoxicações são exemplos de emergências.

Demais atendimentos

Pacientes que, por qualquer motivo, não conseguirem se locomover até o PA, devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, ou ainda, acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), orienta a secretária de Saúde de Brusque.

