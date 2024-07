Brusque deixa escapar vantagem após expulsão e empata com Chapecoense fora de casa

O Brusque visitou a Chapecoense em busca da primeira vitória como visitante na Série B e saiu na frente, mas, depois de ficar com um a menos no segundo tempo, cedeu o empate e ficou no 1 a 1 neste domingo, 14, na Arena Condá, em jogo válido pela 15ª rodada. Olávio abriu o placar para o Quadricolor, e Bruno Leonardo fez para o Verdão do Oeste.

Com o quinto empate em sequência, o Brusque alcança os 14 pontos e fica em 18º lugar, a três do Botafogo-SP, primeiro time fora do Z-4. Com 18, a Chapecoense ocupa o 15º posto.

Início tardio

A partida começou com pouco mais de 45 minutos de atraso devido à forte neblina — que inclusive voltou a se intensificar durante o jogo. A partida, marcada inicialmente para às 18h30, passou para às 19h e finalmente iniciou por volta de 19h15.

Brusque aproveita falha e sai na frente

O jogo iniciou muito parelho e sem grandes chances. Com desfalques na lateral-esquerda, Luizinho Vieira escalou Dentinho como ala, e o camisa 10 participou bastante do jogo. O time quadricolor foi seguro na defesa e não correu grandes sustos na etapa inicial, mas as primeiras oportunidades demoraram a sair.

Aos 28, após cruzamento da direita, Dentinho apareceu livre na área e chutou cruzado, mas Habraão salvou em cima da linha de forma espetacular. O lance “acordou” a Chapecoense, que teve alguns minutos de presença no ataque e chutes de longe, mas não o suficiente para realmente incomodar o goleiro Matheus Nogueira.

O gol do Brusque saiu no momento em que a Chapecoense tentava se impor. Aos 33, Bruno Leonardo deu um passe para o lado com Habraão de costas. O zagueiro tentou se recuperar, mas Moccelin interceptou o passe e conectou Olávio, que recebeu dentro da área e encheu o pé para abrir o placar em Chapecó.

Mesmo atrás do placar, a Chapecoense, que finalizou no total 12 vezes – contra apenas cinco do Brusque -, não conseguiu realmente pressionar até o intervalo e o Quadricolor levou a vantagem para a etapa final.

Chape volta diferente e fica com um a mais

Para a etapa final, Umberto Louzer promoveu as entradas de Rafael Carvalheira e do estreante Daniel Cruz, o que mudou a dinâmica do ataque da Chapecoense. O time da casa voltou pressionando e ameaçando, principalmente com chutes de longe e bolas aéreas, e, aos 12, finalmente exigiu uma boa defesa de Nogueira, após chutaço de Marcinho de fora da área.

Pouco depois, aos 14, Dentinho parou uma subida de Marcelinho com um chute na perna e recebeu o segundo amarelo, deixando o Brusque com um a menos.

Tudo igual

Depois do vermelho, o Brusque passou a se fechar muito e, apesar da presença no ataque, a Chape tinha dificuldades para encontrar espaços. Louzer tirou o único volante que restava, Tárik, para a entrada de Giovanni Augusto, enquanto Luizinho Vieira colocou o zagueiro Maurício na vaga de Moccelin para ocupar o espaço de Dentinho na ala esquerda.

A Chapecoense esteve perto do empate aos 25, em cruzamento de Mancha desviado por Pivô, e aos 27, em finalização de Habraão na pequena área, mas, em ambas, Matheus Nogueira salvou o Quadricolor.

Depois das entradas de Diego Mathias e Madison, aos 34, o Brusque conseguiu um pouco mais de posse de bola e aliviou a pressão sufocante que a Chapecoense vinha fazendo. Em uma desatenção na bola parada, porém, o empate veio aos 39. Após cobrança de escanteio na área, Ianson cortou parcialmente, Nogueira ficou na dúvida, e Bruno Leonardo antecipou para tocar de cabeça e igualar o marcador.

Após o gol, a Chapecoense não conseguiu grandes chances e o jogo ficou bastante travado até o apito final do árbitro.

Sequência da Série B

As duas equipes terão compromissos no interior de São Paulo na próxima rodada. O Brusque volta a campo no domingo, 21, para confronto direto diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, às 18h30. Já a Chapecoense enfrenta o Novorizontino, em Novo Horizonte, na quinta-feira, 18, às 21h.

Chapecoense 1×1 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série B

15ª rodada

Arena Condá, Chapecó

Chapecoense: Matheus Cavichioli; Marcelinho (Rafinha, min. 41/2ºt), Habraão, Bruno Leonardo, Mancha; Tárik (Giovanni Augusto, min. 19/2ºt), Foguinho (Carvalheira, intervalo), Marlone (Thayllon, min. 30/2ºt), Thomás (Daniel Cruz, intervalo); Marcinho, Mário Sérgio

Técnico: Umberto Louzer

Brusque: Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Ianson, Wallace; Mateus Pivô (Wellissol, min. 41/2ºt), Rodolfo Potiguar (Madison, min. 34/2ºt), Marcos Serrato, Dionísio (Diego Mathias, min. 34/2ºt), Dentinho; Paulinho Moccelin (Maurício, min. 24/2ºt), Olávio (Diego Tavares, min. 24/2ºt)

Técnico: Luizinho Vieira

Gols: 0-1, min. 34/1ºt, Olávio; 1-1, min. 40/2ºt, Bruno Leonardo

Cartões amarelos: Carvalheira, Rafinha, Bruno Leonardo, Daniel Cruz (CHA); Dentinho, Serrato (BRU)

Cartão vermelho: Dentinho (BRU)

Arbitragem: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL) apita a partida, auxiliado por Ruan de Barros Silva (AL) e Lehi Sousa Silva (DF)

Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Antônio Adriano de Oliveira (MA)

