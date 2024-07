Projeto em tramitação em SC cria cadastro público de pedófilos e abusadores sexuais do estado

Cadastro de pedófilos

A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa aprovou esta semana projeto do deputado Carlos Humberto (PL) que vai dar o que falar: propõe a criação de cadastro público dos pedófilos e abusadores sexuais no Estado de SC. Seu autor, que não acredita na ressocialização do pedófilo, argumenta que todos os anos são registrados no Estado em torno de 6 mil casos de abusos sexuais contra crianças, com os culpados apresentando elevada taxa de reincidência.

Sul pessimista 1

A pesquisa Radar Febraban, lançada ontem, que investiga bimestralmente a percepção e expectativa da sociedade sobre a vida, aspectos da economia e prioridades para o país, revela que apenas 36% dos catarinenses, gaúchos e paranaenses consideram que o país melhorou. No comparativo nacional, o Sul possui o menor índice de percepção favorável, ficando atrás do Nordeste (56%) e Norte (52%), as mais otimistas; e do Sudeste e do Centro-Oeste (ambos com 42%). Outros 34% dos sulistas disseram que a situação piorou em relação ao ano passado, a maior percepção negativa entre as cinco regiões. Sudeste (25%), Centro-Oeste (23%), Norte (17%) e Nordeste (15%) seguem o Sul nessa lista.

Sul pessimista 2

A resposta para esse ceticismo maior no Sul pode estar no meio ambiente. Em pergunta estimulada, o sulista foi o que mais enfatizou a questão ambiental como prioridade para o país (8%, contra 5% da média nacional), superando inclusive a preocupação com a segurança (7%). Apenas o Sul e o Centro-Oeste colocaram o meio ambiente como uma das cinco principais prioridades nacionais.

Histeria

Uma certa histeria toma conta dos meios de comunicação da região metropolitana de Florianópolis porque a Arteris vai inaugurar o Contorno Viário, dia 2 de agosto, depois de 12 anos de atraso, sem um posto da Polícia Rodoviária Federal, como se isso fosse caso de vida ou morte no momento. Não será surpresa, por causa disso, se uma dessas autoridades que se conhece, mandar adiar a data da inauguração, com consequente abertura para o tráfego e mais um atraso.

Sinfônica

Famosa em todo o continente, criada em 1936, a Orquestra Sinfônica Nacional da Colômbia, fará dois concertos em SC, dia 1º de agosto, no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, e no dia seguinte no Teatro da Scar, em Jaraguá do Sul. Sua importância está em diversos fatos. Mas só um basta: já teve como solistas nomes como Arthur Rubinstein, Roberto Alagna, Andrea Bocelli e José Carreras, e como maestros convidados, Igor Stravinsky, Aram Khachaturian, Paul Hindemith, Gustavo Dudamel e Claudio Arrau.

Sapatilha

Quase uma lenda na sua arte, a bailarina Ana Botafogo desembarca em Joinville segunda-feira para participar do Projeto Artes do Palco, do dedicado diretor Darling Quadros. Projeto que recebeu mais de 500 inscrições, inclusive do exterior. Na quinta edição, atua no aprimoramento técnico e no aperfeiçoamento artístico dos estudantes de dança clássica no Brasil.

Lido, alhures

“A imbrochabilidade de Jair Bolsonaro e o tesão de Lula da Silva que, segundo ele, pode ser confirmado pela testemunha ocular Janja, são atributos sexuais apregoados publicamente que reafirmam não só a pobreza verborrágica de ambos, mas também exemplificam a mediocridade dos governantes que vêm dirigindo o País há mais de 20 anos. É o que temos por aqui”.

Tema central

A violência é desde já o tema central da eleição em Salvador. É que o taxa de homicídios na capital baiana em 2022 foi de 66,4 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Tema que deve passar ao largo de Florianópolis, por exemplo, que tem a menor taxa de homicídios entre todas as capitais: 8,9 para cada 100 mil habitantes.

Repulsa

É repulsiva a emenda constitucional da anistia a lambanças bilionárias de partidos políticos, com apoio, inclusive, de vários deputados federais catarinenses. Deboche e cinismo máximo e despudorado, que derruba qualquer esperança, mínima que fosse, de renovação política.

Discriminação ideológica

Dois deputados estaduais – Luciane Carminatti (PT) e Marcos Vieira (PSDB) – estão apurando a possível ocorrência de discriminação ideológica na destinação de emendas para a Fundação Catarinense de Cultura.