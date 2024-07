PIB de Santa Catarina deve ter crescimento superior ao projetado por analistas

PIB de SC 1

Santa Catarina deve continuar a trajetória positiva e apresentar um crescimento de 2,4% em 2024, conforme avaliação do Santander publicada ontem. O desempenho é superior ao esperado pelo banco para o País, que prevê alta de 2% para o PIB brasileiro este ano. Os números estão em um estudo especial que apresenta estimativas da instituição por estados e regiões do país para o horizonte de 2022 a 2025. Os últimos dados oficiais do IBGE para as economias estaduais foram publicados em 2021.

PIB de SC 2

Autor do levantamento ao lado dos economistas Rodolfo Pavan e Henrique Danyi, o economista Gabriel Couto observa que a economia catarinense teve boa performance nos últimos dois anos, com expansão de 4,2% e 3,3% em 2022 e 2023, respectivamente, segundo as projeções do Santander. A melhor projeção é para o setor de serviços, que deve avançar 3,5% em relação a 2023. De acordo com os últimos dados do IBGE, de 2021, o PIB dos serviços de SC representa 67,9% da sua economia, seguido pela indústria (27,6%) e setor agro (6,3%).

Injúria racial

Corre em segredo de Justiça investigação do Ministério Público de SC envolvendo o cantor e produtor Leonardo Bigolotti, de 31 anos, que é negro. Em 8 de novembro do na passado, em Jaraguá do Sul, após apresentação da comediante alemã Lea Maria, assessorada por ele, fãs foram recebidos, dentre eles uma mulher que o questionou de que campo de concentração ele viera. Em seguida pediu desculparas para Lea e não a ele, que registrou boletim de ocorrência. As investigações estão na fase final.

Elogios a SC

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República elogiou SC pelo sucesso que está tendo na imunização contra o HPV (Papilomavírus Humano). Está entre os três com maior cobertura vacinal para um dos principais causadores do câncer de colo de útero. É de 94% para meninas de 9 a 14 anos, ultrapassando a meta nacional de 90%. Entre os meninos, o índice chegou em 75%, segunda melhor cobertura entre os Estados. O empenho da Secretaria de Estado da Saúde é para alcançar a meta de 90%.

Genéricos

Os medicamentos genéricos representaram 43,62% das vendas nas farmácias de SC, Paraná e Rio Grande do Sul nos últimos 12 meses, diz a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares. Os medicamentos mais vendidos são Losartana, Enalapril, Hidroclorotiazida, Paracetamol e Dipirona.

Anistia desonesta

Sete dos 16 deputados federais de SC votaram contra a infame, desonesta, obscena e oportunista Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria um programa de refinanciamento de dívidas das siglas partidárias e permite a utilização de recursos do Fundo Partidário para pagar multas eleitorais. Para homenageá-los, seus nomes: Caroline de Toni, Valdir Cobalchini, Daniel Freitas, Daniela Reinehr, Gilson Marques, Julia Zanatta e Zé Trovão.

Assina embaixo

A Fecomércio-SC assina embaixo na manifestação pública da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) onde diz ser positiva a aprovação, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, de projeto de lei que legaliza os jogos no Brasil. O projeto 2.234/2022 autoriza a instalação de um cassino em cada Estado e no Distrito Federal, com exceção de São Paulo, que poderá ter até três, e de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas e Pará, que poderão ter até dois cada um, em razão do tamanho da população ou do território.

O que é

Cada vez mais se fala, escreve e lê a palavra retrofit, que não está nos dicionários tradicionais. Por isso que poucos sabem o que significa. É assim nominado o processo de atualização ou restauração de algo considerado ultrapassado, mas mantendo a arquitetura original, no caso de imóveis, , como quer a Prefeitura de Florianópolis em relação à abandonada parte velha da cidade, junto ao Centro.

Censo

Sob coordenação da Assembleia Legislativa, em parceria com a Universidade do Extremo-Sul Catarinense (Unesc), será realizado em SC um inédito censo demográfico para se traçar uma radiografia efetiva das pessoas com espectro autista no Estado. A partir dos dados será possível a construção de uma legislação eficaz e específica para essa população.

Em alta

Especialistas em redes sociais estão em alta. Nove em cada 10 candidatos a prefeito, vice e vereador estão procurando tais profissionais para saber como aproveitar tudo o que a internet oferece para divulgar seus nomes entre os eleitores. Mas a lei eleitoral impõe sérias restrições e perigos.