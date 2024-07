PM descobre três crianças abandonadas em casa deplorável em Balneário Camboriú

Durante a noite desta última segunda-feira, 15, a Polícia Militar foi acionada na rua Canelinha, em Balneário Camboriú, em uma casa onde haveria três crianças abandonadas e em situação insalubre.

A PM relata que ao chegar no local, junto com o Conselho Tutelar, foi encontrada a residência suja, com fraldas usadas, alimentos mofados e com cheiro azedo espalhados pelo local.

A filha mais velha, de 9 anos, contou que ela, seu irmão de 7 e sua irmã de 2, estavam se alimentando apenas de bolachas. A criança não sabia ao certo em que dia sua mãe tinha ido embora

Após cerca de 40 minutos no local, a mãe das crianças, de 25 anos, apareceu na residência, sendo presa em flagrante. O Conselho Tutelar ficou responsável pelas crianças.

Leia também:

1. Terça-feira ainda sob risco de chuva deixa Brusque a um passo da mudança; veja a previsão

2. Obras podem afetar distribuição de água no Águas Claras nesta terça-feira

3. Jovem morre atropelado na rodovia Antônio Heil; motorista fugiu do local, mas foi preso

4. Eleições 2024: conheça os pré-candidatos a prefeito de Guabiruba

5. Delegado de Brusque detalha golpes virtuais comuns na região e como se prevenir deles



Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: