A umidade vinda do mar tem dominado as condições meteorológicas no início desta semana em Brusque e em todo o Vale do Itajaí. Inclusive, nesta terça-feira, 16, o sistema deve sustentar as nuvens sobre a região, limitando aberturas prolongadas de sol.

A nebulosidade prevista mantém a incerteza quanto à chuva, que pode ocorrer a qualquer momento, resultando em temperaturas abaixo dos 20°C, ainda sob uma condição de frio úmido.

No entanto, mudanças estão previstas já a partir de quarta-feira, 17, trazendo boas notícias para quem busca alívio da umidade persistente.

Para trazer esclarecimentos sobre o tema, consultamos o meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente compartilhou conosco um boletim informativo abrangente. Acompanhe o comunicado dele logo após a foto.

Brusque na terça-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Para quem reside em Brusque ou em qualquer outra cidade no Vale do Itajaí e planeja atividades ao ar livre nesta terça-feira, a previsão ainda não indica uma condição climática totalmente estável.

É bom ficar atento, pois o risco de chuva estará presente, podendo ocorrer de forma pontual e isolada, sem um horário específico. No entanto, algumas aberturas de sol não estão descartadas.

A umidade vinda do mar é o sistema responsável por essa relativa instabilidade, trazendo nuvens à parte leste de Santa Catarina e alcançando então o Vale do Itajaí.

Portanto, embora grande parte do dia deva apresentar tempo seco, é prudente estar preparado para eventuais momentos de umidade e evitar contratempos.

As temperaturas, caso ultrapassem os 20°C, não devem passar muito disso, permanecendo, na maior parte do período, abaixo desse patamar. De um modo geral, a sensação será de frio úmido.

Brusque a um passo da mudança

Avançando nas projeções de quarta-feira, esse dia vem marcar a transição para um padrão climático mais seco na região de Brusque, que deve se estender pelo restante da semana.

Com isso, as condições meteorológicas prometem se manter favoráveis às atividades externas até pelo menos o próximo domingo, diante do sol aparecendo por períodos mais prolongados.

O risco de chuva será praticamente nulo, talvez, restrito a leves chuviscos ou garoa durante as madrugadas, caso ocorram.

Com a expectativa de sol, as tardes anunciam um clima muito agradável, sob temperaturas máximas entre 22°C e 24°C.

Já as noites e madrugadas, no entanto, continuarão frias, podendo ficar abaixo de 10°C em muitas cidades no Vale do Itajaí, especialmente nas áreas de maior altitude.

Portanto, uma mudança no padrão climático está próxima, e Brusque está a um passo dessa transição, que deve ocorrer a partir de quarta-feira.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

Prosseguindo com a edição desta terça-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

A apuração evidencia também, a ocorrência de chuviscos durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta terça-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

