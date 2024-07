Grávida morre em acidente entre carro e caminhão em rodovia do Oeste de SC

Sabrina Stochero, de 25 anos, morreu em um acidente entre um carro e um caminhão na SC-157, em Quilombo, no Oeste catarinense, na segunda-feira, 15. Segundo o portal g1, ela estava grávida e esperava dar à luz na próxima semana.

O parto chegou a ser feito, mas o bebê não resistiu. O motorista do carro era o companheiro de Sabrina, de 30 anos. Ele foi levado ao hospital com ferimentos na cabeça.

A colisão aconteceu por volta das 17h. Sabrina estava no banco do passageiro. Ela foi retirada do carro pelos bombeiros com ferimentos no rosto, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

