Filho de deputado federal de SC é preso por estupro de vulnerável

Eugênio Goetten de Lima Neto, filho do deputado federal de Santa Catarina Jorge Goetten (Republicanos), se entregou à Justiça na última quinta-feira, 11. Ele foi condenado por estupro de vulnerável.

Ele se entregou após decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). O crime aconteceu em Itapema, em 2016, e envolveu uma adolescente.

Inicialmente, a denúncia contra Eugênio foi rejeitada pela Vara Criminal de Itapema, mas ele, depois, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) por importunação sexual, com uma pena de 1 ano e 9 meses em regime aberto, que foi convertida em pagamento de cestas básicas.

Após o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) recorrer da decisão, o STJ reclassificou o crime para estupro de vulnerável, com pena de 14 anos em regime fechado. Ele ainda pode recorrer.

Através de uma nota oficial, o deputado Jorge Goetten se manifestou sobre o caso. “Como pessoa de vida pública, sinto o dever de me manifestar sobre a situação envolvendo meu filho. Na condição de pai, acompanhei todo o processo desde o início e me solidarizo com a vítima e sua família. Embora ele tenha sido inicialmente absolvido e, em segunda instância judiciária, prestado serviço comunitário, entendo que a Justiça seguiu seu curso. Nenhum pai gostaria de ver seu filho preso ou condenado, mas acredito que todos devem ser responsabilizados por seus atos, independentemente de sua posição na sociedade, afinal a justiça é para todos. Agradeço a compreensão e reafirmo meu compromisso com a transparência”.

