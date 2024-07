Campanha Salarial 2024: Sintrivest convoca trabalhadores para primeira assembleia em Brusque

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Sintrivest) deu início à Campanha Salarial 2024, sob o lema “Dignidade no Trabalho – Proteção dos Direitos”.

A presidente do sindicato, Marli Leandro, convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras do setor para participarem da primeira assembleia, que será realizada no próximo sábado, 20, às 14h, na sede do Sintrivest.

“Iniciamos nossa campanha salarial deste ano e já temos o primeiro encontro agendado. Gostaria de convidar todos os trabalhadores e trabalhadoras para estarem presentes e participarem conosco dessa campanha. Venham à nossa assembleia no dia 20 de julho, aqui na sede do sindicato, para que possamos debater e apresentar nossas propostas”, ressalta.

Demandas da campanha

Segundo a presidente do Sintrivest, a campanha salarial não se resume apenas ao reajuste salarial, mas também abrange outras demandas importantes.

“Todos sabem da importância deste momento, que é muito esperado. Precisamos discutir com todos os trabalhadores não só o aumento de salário, mas também outras propostas, benefícios que fazem parte da nossa Convenção Coletiva. Diante da importância disso, contamos com a participação de todos para discutirmos e aprovarmos um rol de reivindicações que atenda às necessidades dos trabalhadores e suas famílias, o qual será encaminhado ao sindicato patronal, para negociarmos este ano”, enfatiza.

Marli Leandro também ressalta a necessidade de lutar por um ambiente de trabalho digno.

“Precisamos reivindicar melhores condições de trabalho, salários justos, manter e ampliar benefícios e uma convenção coletiva que realmente proteja os direitos dos trabalhadores. Essa luta é de todos nós, que fazemos parte da categoria, e impacta diretamente na nossa vida e de nossas famílias. Por este motivo, a presença de cada trabalhador e trabalhadora é essencial para o fortalecimento da nossa negociação. Somente unidos, como uma categoria forte, poderemos alcançar as conquistas que todos merecemos. A participação ativa de cada um é fundamental para o sucesso das negociações e para garantir que as demandas da categoria sejam atendidas”, reforça.

