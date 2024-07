Jovem é preso com drogas após se envolver em discussão de trânsito em Blumenau

Um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas em Gaspar, após ser procurado pela Polícia Militar depois de uma discussão de trânsito em Blumenau, na tarde desta segunda-feira, 15.

Policiais militares realizavam rondas no bairro Vorstadt, quando, por volta de 17h30, o condutor de uma motocicleta os abordou e relatou que, durante uma discussão de trânsito, foi ameaçado por um motorista, que disse estar armado.

Durante rondas, um veículo com as características relatadas pelo motociclista foi encontrado em Gaspar, próximo ao limite com Blumenau.

Na abordagem, foi constatado que as características do condutor também coincidiam com as repassadas pelo motociclista. Em buscas no carro, os policiais encontraram 1,9 kg de maconha. Nenhuma arma foi localizada.

O homem foi preso e encaminhado, juntamente com o material apreendido e o veículo, à Central de Plantão Policial.

