Momento histórico pós-moderno

No artigo da semana passada, intitulado Minha Vida e Minha Circunstância, lembrava que “o ser humano ao longo de sua trajetória histórica realizou, em sua existência pessoal e sociocultural, vários estilos de vida. Não só o tempo, mas os vários espaços do planeta que ocupou também tiveram sua importância na composição destes estilos de vida. Assim aconteceu com o ser humano primitivo até ao ser humano, hoje denominado pós-moderno. A “minha circunstância” não é uma realidade estática. Mas, dinâmica que sofre transformações com frequência”.

Hoje, boa parte dos Historiadores da Filosofia afirma que estamos vivendo a Pós-Modernidade. Momento histórico que tenta fazer uma crítica da Modernidade, além de apresentar suas próprias ideias e valores. Vejamos, ainda que, de modo rápido, sem grandes pretensões, algumas considerações sobre o estilo de vida deste momento histórico denominado: o pós-moderno.

Antes de qualquer coisa, a denominação pós-moderno já oferece várias reações. Entre elas: qual a abrangência da Modernidade que está ficando para trás; não há unanimidade em sua conceituação; onde estaria seu início; mais, quais seriam, de fato, suas características específicas…

artamos do princípio que a Modernidade teve seu início, no final da Idade Média, sobretudo, com a visão naturalista e humanista da Renascença, firmando-se na grande transformação ocorrida pela descoberta do Método Científico (Francis Bacon e Galileu Galilei), fundamento de todas as outras mudanças socioculturais ocorridas. Não há consenso quanto a seu término. Ponhamos como referência as últimas décadas do século XIX.

Segundo o clima da Modernidade, o ser humano como agente construtor de si e de sua História, servindo-se de sua razão e da experiência, cria as condições necessárias para sustentar o otimismo no progresso indefinido do gênero humano (Iluminismo e Positivismo). Na prática esse otimismo é realizado, pela Ciência e pela Técnica que resolverão todos os problemas futuros da Humanidade.

De fato, a Modernidade, escorada na cientificidade e na tecnicidade, realizou verdadeiras maravilhas que conhecemos e usufruímos diariamente, em todos os setores de nossa vida. Basta só recordar os avanços na medicina e na comunicação. Todavia, as consequências malévolas, surgidas com este estilo de vida moderno, também são notórias. Apenas, exemplificando: urbanização caótica, exploração do ser humano, devastação do meio ambiente, poluição, armamentos destruidores, guerras…

O ser humano pós-moderno herdou estas consequências desta Modernidade. Consequências que afetaram toda a sua existência pessoal, familiar, educacional, social, econômica, política e religiosa. Em outras palavras, atingiram todas as instituições sociais, onde está inserida sua existência humana concreta, alterando-lhe, consideravelmente seus padrões socioculturais de comportamento. (continua).