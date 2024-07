Duas pessoas ficam feridas após carro sair da pista na rodovia Antônio Heil

Duas pessoas ficaram feridas após um carro sair da pista na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, na noite deste domingo, 21. O acidente aconteceu na altura do bairro Brilhante, por volta de 20h.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro envolvido no acidente é uma Saveiro, que era conduzida por um homem de 43 anos. A passageira tem 35. Eles transitavam no sentido Brusque-Itajaí quando o veículo saiu da pista.

Os dois ocupantes do carro sofreram escoriações e foram levados pelos bombeiros ao Centro Integrado de Saúde (CIS).

Devido à saída da pista, o carro sofreu danos no para-choques, para-lamas, capô, lateral direita e esquerda, teto e vidros. O veículo foi liberado no local para pessoa responsável.

Leia também os destaques da semana:

1. Jorge Seif crê em rápida aprovação de projeto que permitirá construção da barragem de Botuverá pela Câmara

2. “Pente-fino” do INSS: previdência social checará a validade de 800 mil benefícios

3. Agência de Brusque, Raffcom anuncia compra de concorrente

4. EXCLUSIVO – Ex-administradora do Minha Casa Minha Vida é suspeita de desvio de R$ 900 mil do condomínio

5. Empresa que cria marrecos em Brusque é destaque do Globo Rural, da TV Globo

Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: