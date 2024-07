Iran Lima, o Candinho Manso da Escolinha do Professor Raimundo, morre aos 88 anos

O ator Iran Lima, conhecido por seu papel como Candinho Manso na “Escolinha do Professor Raimundo”, morreu aos 88 anos neste domingo, 21.

Conforme o portal G1, ele estava internado desde a última quarta-feira, 17, no Hospital Unimed da Barra da Tijuca, na zona Oeste do Rio de Janeiro, devido a complicações de um aneurisma abdominal.

Iran Lima deixa três filhos de seu primeiro casamento: João Camargo, Giselle e Verônica, além de sua esposa Lucia Baruffaldi, com quem era casado há 28 anos.

Ainda segundo o G1, o velório do ator será nesta segunda-feira, 22, no Memorial do Carmo, com acesso aberto ao público. Após o velório, o corpo do humorista será cremado.

