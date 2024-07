Funcionário morre atropelado por caminhão enquanto trocava pneus do veículo em Camboriú

Um funcionário de uma loja morreu após ser atropelado por um caminhão enquanto realizava a troca de pneus do veículo em Camboriú. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira, 22.

De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada por volta das 9h, um cliente estacionou o caminhão para realizar a troca de pneus, instante em que um funcionário iniciou os procedimentos, deitando embaixo do veículo.

O condutor do caminhão ligou o caminhão, e sem notar a presença do funcionário, acabou passando por cima do homem.

A vítima tinha 42 anos e não teve a identidade divulgada.

