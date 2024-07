Luizinho Vieira valoriza novo empate do Brusque: “são sete jogos de invencibilidade”

O Brusque chegou ao sexto empate consecutivo no 2 a 2 com o Botafogo-SP na noite deste domingo, 21, no estádio Santa Cruz, pela 16ª rodada da Série B. O técnico Luizinho Vieira valoriza a sequência pelo ponto de vista da invencibilidade. Este foi o nono empate do quadricolor na competição.

Quando recebeu a pergunta “Por que o Brusque não consegue ganhar?” parte da resposta do treinador foi: “Eu posso fazer uma pergunta também, em cima desta pergunta: por que o Brusque não perde?”

“O Brusque não perde porque tem consistência, conteúdo e o grupo aceitou muito bem esta ideia de jogo. Está se tornando um time chato de se bater”, continuou.

Luizinho Vieira entende que o Brusque merecia ter vencido seus últimos jogos e voltou a argumentar que a equipe ainda não jogou no estádio Augusto Bauer em 2024. Também valorizou determinação da equipe em buscar o empate duas vezes ao longo da partida.

“Da minha chegada para cá, foram dez jogos. A gente só perdeu um. E ao longo desta sequência, de colocar o conteúdo para os atletas e trabalhar uma ideia de jogo, o time evoluiu muito. São sete jogos de invencibilidade, criando chances e jogando um futebol que não é compatível com a posição na tabela.”

“Claro que todo mundo quer vencer, principalmente nós. Mas o importante é isto, criar uma casca, este conteúdo, e trabalhar, ter o discernimento de poder corrigir as coisas que são palpáveis. Mas entender que a competição está muito equilibrada, principalmente nesta sequência difícil.”

Perguntado sobre a necessidade de reforços, Luizinho Vieira afirma que aguarda reforços pontuais do meio para a frente. “Tem pontos que temos que melhorar, principalmente no acabamento das jogadas. Mas o corpo, a consistência defensiva se mantém nos últimos jogos.”

