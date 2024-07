VÍDEO – Carga de concreto desprende de caminhão e atinge três veículos em Tubarão

Uma carga de concreto se desprendeu de uma carreta e caiu sobre três carros que estavam na rodovia SC-390, em Tubarão, no Sul de Santa Catarina. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira, 22. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), duas pessoas ficaram feridas.

Das vítimas, uma pessoa sofreu lesões leves e outra vítima teve ferimentos graves. O fato ocorreu na altura do quilômetro 469,850, por volta das 8h40.

Dinâmica do acidente

O caminhão, dirigido por um homem, conduzia carga de lajes pré moldadas no sentido de Pedras Grandes a Tubarão, quando em uma curva aberta em frente a uma empresa, a carga se desprendeu, vindo a atingir o Saveiro, conduzido por um homem, que em seguida colidiu em um mourão de um cercado de arame.

Os objetos atingiram ainda o veículo Sandero, conduzido por homem, que também colidiu contra um mourão do cercado, este foi colidido pelo veículo Golf, conduzido por um homem, e que também foi atingido pelas lajes.

Os três veículos transitavam no sentido oposto ao caminhão.

O condutor do Saveiro foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Tubarão, com lesões graves no tórax e membros inferiores, e o condutor do Sandero foi conduzido por outra ambulância do município de Tubarão, ao Hospital da Unimed com lesões leves.

Os condutores do caminhão e do VW/Golf não sofreram lesões.

Cintas desgastadas

A PMRv constatou que as cintas de amarração da carga estavam com desgastes e pequenos cortes, não havia disco no cronotacógrafo, o semirreboque não possuía tarjeta de identificação e o caminhão trator não estava licenciado.

Desse modo, os agentes fizeram os devidos autos de infração.

Leia também:

1. Inscrições para o Prouni começam nesta terça-feira; saiba com participar

2. Acapra de Brusque anuncia paralisação temporária das atividades por conta de dívidas; valores somam mais de R$ 100 mil

3. VÍDEO – Cemitério abandonado de Guabiruba sepultou vítimas de doenças contagiosas no século 19

4. VÍDEO – Jovem é flagrado agredindo égua no Tomaz Coelho, em Brusque

5. Iran Lima, o Candinho Manso da Escolinha do Professor Raimundo, morre aos 88 anos

Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: