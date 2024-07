Futsal de Guabiruba chega à última rodada com diversas definições

O Campeonato de Futsal de Guabiruba está a uma única rodada do fim da fase de grupos, tanto no naipe masculino quanto no feminino, e muitas equipes já estão garantidas no mata-mata. As partidas deste sábado, 20, e deste domingo, 21, já definiram alguns rumos.



No torneio masculino, há seis times garantidos nas quartas de final: Atlético Tarumã, 10 de junho, Atlético Garibaldi, Guabisoccer, Aymoré e Tor Futsal.

A grande indefinição está na Chave A. Cruzeiro, Olaria e GDR têm nove pontos cada. Cruzeiro (1º) e GDR (3º) fazem um confronto direto, enquanto o Olaria, segundo colocado, enfrenta o lanterna e já rebaixado Inter Futsal. No meio disto tudo, o Samaritanos enfrenta o Amigos da Pelada e luta pela permanência na primeira divisão.

No torneio feminino, PBS e Felinas estão fora do G-4 em seus grupos, mas ainda podem passar de fase. Nacional, São Cristóvão e Tor Futsal B dependem apenas das próprias forças para garantirem a classificação. Fênix, Olaria, Boos, Tor Futsal A e D&S se classificaram às quartas de final.

A rodada final dos grupos será disputada em 3 e 4 de agosto, já que, em 27 e 28 de julho, será realizada a Stadtplatzfest.

Sábado, 20/07

15h – Paysandu 1×7 10 de Junho

16h – Cruzeiro 2×4 Samaritanos

17h – Fênix 3×1 Boos

18h – São Cristóvão 0x12 Atlético Tarumã

19h – D&S 3×5 Tor Futsal A

20h – Nacional 5×2 PBS

21h – DHM 2×3 Guabisoccer

22h – São Cristóvão 2×2 Aliança

Domingo, 21/07

8h – Felinas 3×3 Tor Futsal B

9h – Nacional 1×9 Olaria

10h – Red Bulls GBA 5×6 Aymoré

11h – Guarani Automóveis 4×4 Nacional

Sábado, 03/08

15h – Guarani Automóveis x São Cristóvão

16h – Samaritanos x Amigos da Pelada

17h – São Cristóvão x Felinas

18h – Inter Futsal x Olaria

19h – Tor Futsal B x D&S

20h – Zuup x Nacional

21h – Real Lageadense x Aymoré

22h – Bolerage x DHM

Domingo, 04/08

8h – Misto x River

9h – Cruzeiro x GDR

10h – PBS x Boos

11h – Tecebem x Atlético Paranaense

Em itálico: campeonato feminino

Feminino

Masculino

