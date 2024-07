VÍDEO – Luciano Hang faz surpresa para criança afetada pela cheias no RS que enviou carta pedindo ajuda

Na sexta-feira, 19, o empresário Luciano Hang, dono da Havan, realizou uma visita surpresa para uma criança de 9 anos no Rio Grande do Sul. O encontro aconteceu após Monique Beatriz da Rosa Bairros entregar uma cartinha a Luciano durante a visita em um abrigo, no início de junho, aos municípios do Vale do Taquari, atingidos pelas enchentes.

A menina, moradora do município de Estrela, comoveu o empresário ao entregar uma carta pedindo um sofá, uma televisão e uma cama para sua avó, com quem mora. A família da menina foi uma das que teve a casa arrastada pelas águas da enchente de maio.

Após sair de um abrigo, durante uma visita, Luciano não teve mais notícias da família da jovem. “Naquele dia, durante a visita, Monique esperou eu dar a volta toda pelo abrigo e quando eu já estava na porta me entregou a cartinha e saiu correndo. Mas, as palavras dela mexeram muito comigo e todos que estavam junto”, lembra o empresário.

Uma fotógrafa encontrou Monique e gravou um vídeo, que chegou até Luciano. Com isso, foi possível localizar o novo endereço da família da menina, que mora com o irmão Dominique, de 6 anos, o pai Gediel, de 27 anos, e a avó Luciane, 53.

Surpresa de Luciano Hang

Luciano então foi até a casa de Monique, dirigindo o caminhão da Havan, e entregou não apenas os itens pedidos na cartinha, mas também todos os móveis e um enxoval completo para a casa. A resposta da criança emocionou o empresário. “Eu pedi para ele pensar com o coração e ele pensou”.

Luciano Hang também fez a entrega de R$ 10 mil do Troco Solidário, valor doado pelos clientes nas lojas físicas da Havan. E, ao se despedir, o empresário prometeu à Luciane, avó de Monique. “Vou providenciar uma prótese dentária para que ela possa sorrir sem vergonha, para que mude a vida dela para sempre”.

O empresário mencionou que ficou muito feliz quando conseguiu reencontrar a criança. “Foi Deus, não tenho dúvidas. Foi gratificante demais poder proporcionar esse recomeço para essa família e levar um pouco mais de esperança”, declara Hang.

Ao final, Luciano Hang reforçou que seguirá ajudando as pessoas atingidas pelas águas no Rio Grande do Sul. “As pessoas não podem parar de enviar doações. São milhares de pessoas que viram suas vidas mudarem da noite para o dia, perderam tudo e precisam de um amparo para reconstruírem”, concluiu.

Confira outras imagens do encontro:

Leia também:

1. Inscrições para o Prouni começam nesta terça-feira; saiba com participar

2. Acapra de Brusque anuncia paralisação temporária das atividades por conta de dívidas; valores somam mais de R$ 100 mil

3. VÍDEO – Cemitério abandonado de Guabiruba sepultou vítimas de doenças contagiosas no século 19

4. VÍDEO – Jovem é flagrado agredindo égua no Tomaz Coelho, em Brusque

5. Iran Lima, o Candinho Manso da Escolinha do Professor Raimundo, morre aos 88 anos

Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: