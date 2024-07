Com Isabel R. Almeida

Nikolas Tomasini, de 17 anos e natural de Nova Trento, participou do Programa Canta Comigo Teen 5, reality show musical da Record, neste domingo, 21. De maneira inédita, Nikolas protagonizou três empates e permaneceu no pódio durante todo o programa, o artista também garantiu sua vaga na semifinal que ocorrerá no decorrer do reality.

“O que aconteceu comigo foi algo que nunca tinha acontecido na história do programa e empatar três vezes é algo quase que impossível. Ainda não caiu minha ficha, mas estou na semifinal do Canta Comigo Teen 5, sou muito grato por essa oportunidade e por minha mãe ter sonhado isso comigo, sem ela isso não seria possível”, declara Nikolas.

O Canta Comigo Teen é a edição juvenil do formato Canta Comigo. Crianças e adolescentes de todo o país se apresentam no programa para cem jurados, que votam se cantam junto aos artistas ou não e aqueles que conquistarem mais jurados sobem no ranking e se classificam para as próximas etapas do programa. O programa vai ao ar semanalmente às 18 horas e é apresentado por Rodrigo Faro com participação de Ticiane Pinheiro.

“Está sendo uma das melhores fases da minha carreira. É uma honra e responsabilidade gigantesca participar de um programa que abrange mais de 150 países, possui cinco fases de seleção extremamente rigorosas e conseguir ficar entre os oitenta selecionados. E durante a apresentação, você tem que convencer os jurados a cantarem com você e ao mesmo tempo passar qualidade e credibilidade para milhares de pessoas que estão te assistindo em casa”, afirma Nikolas Tomasini.

Com mais de dez anos de carreira, Nikolas coleciona participações em programas de TV. “Participei de curtas-metragens, fiz uma participação em As Aventuras de Poliana, no SBT, em 2019 tive a oportunidade de ir ao Programa Silvio Santos de quem sou fã. Fui também no do Raul Gil, em 2023, e do Geraldo Luís na RedeTV!. E agora participo do Canta Comigo, que veio para reforçar meu amor pela arte e me fazer ganhar novas experiências e amizades”, finaliza.