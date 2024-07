Motociclista fica ferido após colisão com carro no São Luiz, em Brusque

Um motociclista ficou ferido após um acidente entre uma moto e um carro na manhã desta quinta-feira, 25, no bairro São Luiz. O fato ocorreu na rua Blumenau, por volta das 7h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, de 43 anos, foi encontrada no chão, consciente e confusa, apresentando suspeita de fratura na região do ombro, escoriações na região do joelho e também nas mãos. O motociclista, que dirigia uma CG, foi imobilizado e conduzido para o Hospital Azambuja.

O motorista do carro, de 46 anos, conduzia um Mitsubishi Lancer. Ele não ficou ferido e permaneceu no local até o final da ocorrência.

Informações sobre a dinâmica do acidente e identidade dos envolvidos não foram divulgadas.

Leia também:

1. Caminhoneiro transita na contramão para “encurtar caminho” e bate contra carro, em Brusque

2. VÍDEO – Guabiruba celebra o talento de artesão que transforma madeira em arte

3. Luciano Hang é condenado por injúria e difamação por chamar arquiteto de “esquerdopata”; empresário se manifesta

4. Eleições 2024: Republicanos define 16 candidatos a vereador em Brusque; confira nomes

5. Motociclista é encaminhado ao hospital após acidente com Fiorino no Santa Rita

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: