Bombeiros divulgam detalhes de ferimentos de mulher envolvida em acidente com caminhão em Brusque

O Corpo de Bombeiros detalhou os ferimentos da mulher vítima do acidente entre um carro e um caminhão que ocorreu nesta quinta-feira, 25, no Centro de Brusque. A condutora do veículo, Ford Ka, era uma jovem de 20 anos.

Segundo o relatório dos socorristas, ela foi encontrada deitada na rua, consciente, orientada e com os sinais vitais estáveis. A vítima relatou dores no peito, pescoço e na cabeça.

Para os agentes, ela disse que estava com cinto, mas que o mesmo estava com folga, sendo esse o motivo por ter batido o corpo no volante do carro.

Depois das avaliações médicas, ela foi colocada em uma maca rígida com o colar cervical e encaminhada para o Hospital Azambuja. O condutor do caminhão não ficou ferido. A identidade dos envolvidos não foram divulgadas.

Acidente

De acordo com a Guarda de Trânsito, o caminhão transitava na contramão para “encurtar caminho”. O acidente aconteceu no acesso à ponte Mário Olinger, popular ponte dos bombeiros, entre a avenida Arno Carlos Gracher com a rua Barão do Rio Branco.

O motorista foi autuado pela infração. Conforme a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), ele transitava na contramão pela rua Barão do Rio Branco, na intenção de seguir ao bairro Santa Rita.

