Casa às margens da BR-101 é totalmente destruída por incêndio em Navegantes

Na noite da última sexta-feira, 2, uma casa foi destruída por um incêndio na BR-101, em Navegantes. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, por volta das 20h30, para a ocorrência no km 109 da rodovia.

Conforme os bombeiros, durante o deslocamento, a equipe foi informada que poderia haver vítimas na residência. Ao chegar no local, a estrutura estava totalmente consumida pelas chamas.

Assim, os bombeiros iniciaram o combate ao incêndio com duas linhas de água em cada lado da residência. Foram usados, no total, aproximadamente 5 mil litros de água.

Na casa, que foi totalmente destruída, não foi confirmada a presença de nenhuma pessoa no momento do incêndio. Também, não houve feridos.

Aos bombeiros, o proprietário relatou utilizar a residência para armazenar utensílios e materiais de seu restaurante, que fica próximo do local. Além disso, o mesmo informou que dois de seus funcionários residiam na mesma edificação, que possuía aproximadamente 70 m². A ocorrência também contou com o apoio da Polícia Militar no local.

Confira fotos do local:

