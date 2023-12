EXCLUSIVO – Nova licitação de obra no trevo da rodovia Antônio Heil deve ser lançada em janeiro

Novidades sobre a obra da intersecção da rodovia Antônio Heil (SC-486) com a BR-101, “o novo trevo”, podem ser divulgadas em breve. O jornal O Município apurou, em primeira mão, que o governo do estado pretende resolver os trâmites burocráticos para lançar a nova licitação em janeiro de 2024. A obra deve custar R$ 80 milhões.

A intenção é que sejam construídas quatro alças e dois elevados. A demanda é de interesse principalmente dos municípios de Brusque e Itajaí, pois o intenso tráfego na região afeta diretamente as duas cidades.

De acordo com o secretário-adjunto de Infraestrutura de Santa Catarina, Ricardo Grando, a rescisão consensual com a empresa pode ocorrer ainda neste ano. A prestadora do serviço pediu a rescisão em razão do valor anterior da obra, que era de R$ 35 milhões, considerado incompatível. Sendo assim, será necessário que seja lançada a nova licitação.

“Estamos finalizando a rescisão consensual. Estamos tentando fazer isso antes do fim do ano para, posteriormente, lançar o novo processo licitatório no mês de janeiro”, disse o secretário-adjunto a O Município.

Início da obra na prática

Após a fala de Grando, a Secretaria de Infraestrutura de SC também se manifestou institucionalmente. Conforme a assessoria da pasta, há possibilidade de que a obra inicie ainda no primeiro semestre de 2024. Confira a nota:

“A SIE (sigla da secretaria) teve que elaborar uma nova licitação, edital que está quase pronto para ser lançado. Vencida esta etapa e depois de conhecida a empresa vencedora, a obra poderá iniciar, provavelmente ainda no primeiro semestre de 2024”, escreve a assessoria.

O trevo da rodovia Antônio Heil é um dos acessos de Brusque à área urbana de Itajaí. A obra é aguardada há anos, pois são registradas extensas filas em horários de pico. Os recentes problemas relacionados aos valores atrasaram o início da obra.

No começo de outubro, o secretário de Infraestrutura, Jerry Comper, se reuniu em Brasília com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Naquela ocasião, foi divulgado que a obra seria incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Não foram divulgados mais detalhes.

