Dois homens embriagados entram em estabelecimento, xingam funcionários e destroem banheiro no Dom Joaquim

Dois homens embriagados foram conduzidos pela Polícia Militar após entrar em um estabelecimento, xingar os funcionários e destruir objetos no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na madrugada do sábado, 3. O caso aconteceu por volta das 1h40.

Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou no local, as testemunhas informaram que um homem, de 35 anos, agrediu verbalmente os funcionários do estabelecimento com xingamentos.

Em seguida, ameaçou o caixa, dizendo que pularia o balcão para agredi-la. O outro homem, de 30 anos, que estava junto, também estava alterado e alcoolizado.

“Os dois homens danificam o banheiro do estabelecimento, quebrando o vaso. Os policiais tentaram conversar com eles, mas não respeitaram as ordens. O homem de 35 anos recusou-se a sair do banheiro para os procedimentos cabíveis, então os policiais utilizaram meios legais para contê-lo, incluindo técnicas do uso progressivo da força, devido à resistência oferecida”, consta no relatório.

Em determinado momento, o homem de 30 anos tentou agredir um policial que tentava garantir a ordem.

Para repelir a agressão, foi utilizado gás de pimenta. Os agressores não acataram nenhuma ordem legal.

Durante a busca veicular, foram encontradas várias garrafas de bebidas alcoólicas vazias. Diante dos fatos, as partes envolvidas foram conduzidas à delegacia de polícia civil para as devidas providências.

