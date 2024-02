O município de Brusque está vivenciando, em 2024, o fevereiro mais quente dos últimos dez anos, a considerar a média de temperatura parcial de 27,5ºC, potencializada pelo calor constante impactando os primeiros dez dias do mês.

É importante ressaltar que as perspectivas climáticas dos profissionais em meteorologia começam a indicar um alívio nesta atual situação de abafamento. Detalhes esclarecedores a respeito disso serão apresentados mais adiante.

Calor persiste neste domingo

Para este domingo, 11, a expectativa do meteorologista Piter Scheuer indica que o intenso calor irá persistir não apenas em Brusque, mas em todo o Vale do Itajaí. As temperaturas devem repetir os picos entre 32 e 36°C na região.

Não há previsão de mudanças significativas, com o sol predominando ao longo do dia.

No entanto, Scheuer não descarta o risco de trovoadas típicas de verão, principalmente a partir do meio da tarde em direção à noite, ainda que de forma bem isolada.

Aumento do calor

Conforme análise do especialista, o atual aquecimento tende a permanecer em todo o Vale do Itajaí até a terça-feira de Carnaval, com previsão de aumentar ainda mais, possivelmente ultrapassando os 40°C em algumas cidades entre segunda e terça-feira, 13.

O aumento térmico previsto é atribuído à chegada do pré-frontal, uma frente fria que então irá se aproximar de Santa Catarina.

Este sistema também deve aumentar a probabilidade de trovoadas, com o risco adicional de temporais para esses dois dias, destaca Scheuer.

Alívio no calor intenso

As projeções mais avançadas do profissional começam a sugerir um alívio no atual abafamento intenso em toda Santa Catarina a partir de quarta-feira, 14.

Caso as últimas atualizações dos modelos se confirmarem, espera-se que as temperaturas não sejam tão altas na segunda metade da próxima semana.

Scheuer destaca que isso não implica no fim do calor, mas sim, uma diminuição dos valores acima de 33 a 35°C nas tardes.

Por outro lado, as madrugadas manterão o ar abafado, embora não tanto quanto o experimentado atualmente em Brusque e região.

“Não estamos prevendo o fim absoluto do calor, mas sim, a diminuição dele a partir da próxima quarta-feira em Brusque e região”, ressalta o especialista.

O tempo na madrugada

A partir deste momento, as atenções se voltam para a última madrugada na região de Brusque.

A tabela abaixo apresenta o registro das temperaturas mínimas pontuadas logo após o amanhecer deste domingo (marcadas em vermelho).

Importante destacar que foi observada a ocorrência de garoa em alguns pontos da região até as primeiras horas da manhã (identificado em azul).

Os resultados dessa análise são específicos para cada local mencionado no anexo.

Fotos dos leitores

Encerrando esta pauta em grande estilo, aprecie as encantadoras imagens então compartilhadas por nossos leitores.

As fotos apresentadas ilustram o início da manhã deste domingo em cada local mencionado nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 17

