Identificados brusquenses que morreram em acidente na SC-108, em São João Batista

Foram identificados como João Laurindo, de 66 anos, e Flávio André de Melo Lima, de 28 anos, as vítimas do grave acidente na rodovia SC-108, no quilômetro 144, no bairro Krequer, em São João Batista.



A colisão entre um carro e duas motos aconteceu por volta das 16h deste sábado, 10. João, que conduzia o carro, morava no bairro Águas Claras e deixa dois filhos, quatro netos e um bisneto. O velório da vítima acontece no Parque da Saudade a partir das 17h neste domingo, 11.

Flávio, que conduzia uma das motos, também morava no Águas Claras. O velório acontece a partir das 15h deste domingo, 11, no Águas Claras.

Acidente

A terceira vítima, um homem, de 43 anos, que estava em uma moto Honda/CB 600F Hornet, teve apenas ferimentos leves. Os três veículos tinham placas de Brusque.

Segundo o relatório da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor do Fiat Fiorino estava saindo de um estabelecimento às margens da rodovia e no momento em que estava voltando para a via, ele foi atingido pelas motocicletas que transitavam no sentido São João Batista a Nova Trento.

Devido a força do impacto de uma das motos, o Fiat Fiorino, que foi atingido na lateral, chegou a tombar. O motociclista da Honda/CB conseguiu frear no momento do acidente e por isso só teve ferimentos leves.

