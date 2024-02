Duas pessoas ficam gravemente feridas após briga em pátio de kitnets em Brusque

Na noite deste sábado, 10, uma briga foi registrada no pátio de um conjunto de kitnets no bairro Nova Brasília, em Brusque. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados e atenderam a ocorrência.



De acordo com o relatório da PM, após discussões, um homem, de 34 anos, utilizou uma faca e um martelo para agredir três homens, de 46, 22 e 20 anos, e uma mulher, de 45 anos.

Segundo os bombeiros, a mulher e o homem de 46 anos apresentavam ferimentos na cabeça por conta as agressões. Já o homem de 22 anos teve lesões na cabeça e nas costas.

Os quatro ficaram feridos e foram conduzidos ao Hospital Azambuja. Em virtude da gravidade das lesões, a mulher e um dos homens ficaram internados, sendo que

os demais foram liberados e conduzidos a Delegacia de Polícia Civil.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada, assim como a causa da briga.

Leia os destaques da semana:

1. Procon de Brusque adota gatinha como mascote e anuncia que permitirá entrada de animais no local

2. Piloto que morreu horas após queda de avião resgatou vítimas de enchente com helicóptero em São João Batista

3. Consulta ao valor do PIS/Pasep de 2024 é liberada; confira quem tem direito

4. Guabiruba abre concurso público com salários que chegam a R$ 17 mil; saiba como se candidatar

5. Governo de SC rescinde contrato com empresa responsável por obra do novo trevo da Antônio Heil

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: