Cantor de Nova Trento apresenta música autoral em programa da RedeTV!

O cantor e ator de Nova Trento Nikolas Tomasini participou do programa Geral do Povo, na RedeTV!, no domingo, 3. Durante o programa, o jovem de 16 anos fez imitações de Silvio Santos, do apresentador Geraldo Luís e apresentou uma música autoral.

O programa também mostrou vídeos produzidos por Nikolas para suas redes sociais em que imita o Sílvio Santos, trabalho pelo qual ficou conhecido.

Além das imitações, Nikolas apresentou sua música autoral “Eu Não Volto“. Ele já participou de outros programas, como o Programa Raul Gil e Programa Silvio Santos, ambos do SBT.

Nikolas também fez parte do elenco de apoio da novela “As Aventuras de Poliana”, da mesma emissora.

Confira a música:

