VÍDEO – Briga é flagrada em estacionamento de supermercado no Santa Rita, em Brusque

Uma briga foi flagrada no estacionamento de um supermercado no bairro Santa Rita, em Brusque, no sábado, 2. O caso aconteceu por volta das 19h.

Pelas imagens enviadas ao jornal O Município por um leitor, é possível ver algumas pessoas separando dois homens que estariam brigando.

A Polícia Militar esteve no local e informou que uma confusão no trânsito foi a causa da briga.

“A briga começou porque um veículo estaria atrapalhando a passagem de outro. O homem que iria realizar a manobra foi reclamar com o outro condutor e foi agredido pelos ocupantes do veículo. Um deles pôs a mão na cintura fazendo menção de estar armado, mas não foi vista nenhuma arma. Os autores não estavam no local quando a equipe chegou”, explica o comandante da PM, tenente-coronel Pedro Machado.

