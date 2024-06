Mulher é estuprada e deixada às margens da BR-280, em São Francisco do Sul

Uma mulher de 45 anos foi estuprada e deixada em uma área de vegetação às margens da BR-280, em São Francisco do Sul, na manhã de domingo, 9. A vítima, que mora em Blumenau, teve que pedir socorro em uma igreja próxima da rodovia. O agressor, de 59 anos, foi preso em Blumenau, e confessou o crime.

De acordo com o relatório da Polícia Militar de São Francisco do Sul e da Guarda Municipal de Blumenau, o fato começou na cidade do Litoral Norte, e ela foi encontrada na rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira, nas proximidades da Praia do Ervino, por volta das 10h.

No local, diversas pessoas de uma igreja próxima prestavam apoio à vítima, que relatou ter sido forçada a manter relações sexuais com o agressor no sábado, 8. Na manhã do domingo, 9, ela tentou fugir da situação e acabou sendo espancada e deixada na beira da rodovia BR-280, no quilômetro 15. Duas testemunhas confirmaram o relato.

Uma equipe dos Bombeiros Voluntários foi acionada e prestou os primeiros socorros à mulher, que sofreu diversos ferimentos. Ela precisou ser conduzida ao Hospital Nossa Senhora da Graça para atendimento médico e segue sob cuidados médicos com medida protetiva.

Agressor foi preso em flagrante em Blumenau

As pessoas que presenciaram o fato relataram para a PM que viram o agressor ser linchado por outros moradores locais. O homem foi embora em um carro Caoa Chery Tiggo, com placas de Blumenau.

O suspeito foi abordado no bairro Fortaleza, em Blumenau, pelos guardas municipais. O homem confessou as agressões. Além disso, foi constatado que ele estava com a CNH suspensa.

O agressor recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Central de Polícia de Blumenau, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante. O veículo usado na fuga foi removido ao pátio.

Não há mais informações sobre o caso e nenhuma identidade foi revelada.

