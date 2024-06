Há dez jogos sem vencer, Brusque iguala reta final de 2022

Com a derrota para o Amazonas neste sábado, 8, o Brusque chegou a dez jogos consecutivos sem vitória, sendo oito pela Série B do Campeonato Brasileiro e dois pela Copa do Brasil. Desta forma, iguala sequência das últimas fez rodadas da temporada 2022, que terminou com a queda para a Série C. O recorde é de 15 jogos, registrado no Catarinense de 1989.

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em 3 de setembro de 2022, o Brusque acumulou seis derrotas consecutivas, seguidas de três empates e mais uma derrota. Foram marcados três gols e sofridos 13. A equipe chegou a ficar sem balançar as redes por sete jogos consecutivos, igualando o recorde negativo de 1990.

Em reconstrução, o quadricolor pôs fim à má sequência com vitória por 1 a 0 sobre o Marcílio Dias em 11 de janeiro, na Recopa Catarinense.

O atual jejum do quadricolor tem três empates e sete derrotas, com seis gols marcados e 20 gols sofridos. No período, perdeu para Coritiba, Atlético-GO (pela Copa do Brasil, duas vezes), Goiás, Sport, Santos e Amazonas; empatou com Operário-PR, Vila Nova e Novorizontino.

Sequências de dez jogos sem vencer também já foram vividas pelo Brusque em 1993 (duas vezes), entre 1995 e 1996; e em 2020.

O recorde

Em 1989, jogando a segunda temporada de sua história, o Brusque ficou 15 jogos consecutivos sem um triunfo no campeonato estadual. De 12 de março, na última rodada da Taça Governador de Santa Catarina, passando por todos os jogos da primeira fase da Taça RCE TV até a primeira rodada da Taça RBS TV 10 anos, em 21 de maio.

Ao todo, foram nove empates e seis derrotas, contando com um momento de cinco empates consecutivos. No período, o Brusque foi comandado por Bianqui, Rauli Amorim (interinamente) e Lauro Búrigo.

Outras más fases

No mais, o quadricolor teve um jejum de 14 jogos na campanha do rebaixamento no Catarinense de 2012; e de 13 jogos na campanha de rebaixamento no Catarinense 2008 e entre Catarinense e Brasileiro Série B em 1989.

Na Série B de 2021, o jejum se estendeu a 12 jogos, culminando na demissão de Jerson Testoni; e uma sequência de 11 jogos sem vitória foi registrada no estadual de 1988, com oito empates e três derrotas.

Assista agora mesmo!

Além do bergamasco: dialeto da região do Tirol, na Itália, ainda é falado em Botuverá: