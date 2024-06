Idoso morre após sofrer parada cardíaca no Primeiro de Maio, em Brusque

Um homem morreu após sofrer uma parada cardíaca no bairro Primeiro de Maio, na tarde desta segunda-feira, 10. O Samu chegou a socorrer a vítima, de 70 anos, que não resistiu e morreu no local.

O fato foi registrado por volta das 17h40 na rua Florianópolis. Durante o deslocamento de uma equipe do Corpo de Bombeiros, profissionais do Samu foram acionados para prestar apoio. Quando os bombeiros chegaram no local os socorristas do Samu já haviam iniciado o atendimento à vítima.

O óbito do idoso foi declarado às 18h30, pelo médico do Samu. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar até a chegada da Polícia Científica.

A identidade da vítima não foi divulgada.

