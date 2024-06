Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho visita Brusque

O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-12) de Santa Catarina, Narbal Antônio de Mendonça Fileti visitou o Fórum da Justiça do Trabalho de Brusque nesta terça-feira, 11.

A visita anual nas varas de trabalho é feita para verificar a análise e o andamento dos processos judiciários. “Nós temos um aumento previsto de ações para 2024, que já está aumentando desde 2020/2021. Hoje nós estamos prevendo um aumento de 10% a 15% de 2023 para 2024.”

O corregedor regional destacou a importância de Brusque no cenário trabalhista. “Brusque pode ser um ‘termômetro’ para o resto de Santa Catarina. É uma cidade que tem um comércio pujante, tem indústria, tem turismo. É a nossa diversidade de atuação empresarial no estado”, afirmou.

Ele também apontou que com a possibilidade da justiça gratuita para pessoas que não possuem condições financeiras de arcar com a ação trabalhista, houve um aumento nos processos.

Celeridade exemplar

Quando a agilidade dos processos trabalhistas, o desembargador elogiou a atuação de todo o estado. “A celeridade em Santa Catarina como um todo é excelente. Os processos andam muito mais rápido que nos outros ramos de Justiça, porque nós trabalhamos com verbas de natureza alimentar, é uma verba para sustento próprio da família desse trabalhador”, destacou.

“A Justiça do Trabalho é conhecida pela sua rapidez e qualidade. Estamos sempre buscando melhorar essa qualidade, aprimorando o sistema de informática, colocando juízes e servidores à disposição nas varas de trabalho, comprando equipamento para agilizar os processos”, finalizou.

