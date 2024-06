Missas especiais, venda de cachorro-quente e mais: festa de São Luís Gonzaga começa domingo em Brusque

A festa de São Luís Gonzaga, em Brusque, vai começar no domingo, 16. A programação das festividades em honra ao padroeiro seguirá até 23 de junho. Celebrações especiais ocorrerão na igreja matriz do Centro. Além disso, a programação prevê festa junina, venda de cachorro-quente, churrasco, pirão com linguiça e os tradicionais jogos no salão paroquial.

A missa que abre a festa está marcada para 19h de domingo. Durante toda a semana, as celebrações deste horário serão presididas por um padre convidado. Diariamente, a partir das 16h, ocorrerá a venda de cachorro-quente.

Na programação, o destaque é para a sexta-feira, 21, dia de São Luís Gonzaga, quando todas as comunidades da paróquia são convidadas a participar da missa das 19h na matriz. No sábado, 22, ocorrerá a festa junina, em parceria com o Colégio São Luiz.

“Após as apresentações [da festa junina] na instituição, todos são convidados a se dirigirem ao salão paroquial para continuação das festividades. Às 19h, haverá missa, presidida pelo padre Carlos Nicolodelli, e, em seguida, venda de pirão com linguiça”, diz o pároco, padre Diomar Romaniv.

Confira, abaixo, a programação completa da festa do padroeiro:

Missas especiais na matriz

Domingo, 16 de junho, às 19h: missa presidida pelo padre Fernando Teckler

Segunda-feira, 17 de junho, às 19h: missa presidida pelo padre Cláudio Márcio Piontkewicz

Terça-feira, 18 de junho, às 19h: missa presidida pelo padre Marilton Nuss

Quarta-feira, 19 de junho, às 19h: missa presidida pelo padre Eduardo Cardozo de Senna

Quinta-feira, 20 de junho, às 19h: missa presidida pelo padre Lucas Scheid

Sexta-feira, 21 de junho, às 19h: missa presidida pelo padre Silvano João da Costa

Sábado, 22 de junho, às 19h: missa presidida pelo padre Carlos Nicolodelli

Domingo, 23 de junho, às 9h: missa presidida pelo padre Diomar Romaniv

Momentos de confraternização

De 16 a 23 de junho: venda de cachorro-quente

Sexta-feira, 21 de junho: venda de churrasco e espetinho de carne e frango

Sábado, 22 de junho, a partir das 15h30: festa junina

Sábado, 22 de junho, durante noite: venda de pirão com linguiça

Domingo, 23 de junho: almoço com churrasco e buffet

