De Brusque para Blumenau e Joinville: a transformação do jornal em Grupo O Município

Em 2017, mais de seis décadas após sua fundação, em 1954, o jornal O Município deu início a uma nova fase, com a expansão de sua atuação para Blumenau. Há anos consolidado no mercado de Brusque e região, a empresa viu em Blumenau uma oportunidade de crescer e levar sua forma de fazer jornalismo para a terceira maior cidade de Santa Catarina.

A aposta deu certo, e três anos depois, em 2020, o jornal inicia sua atuação também em Joinville, a maior cidade do estado. Assim nasce o Grupo O Município, hoje reconhecido como um dos grupos jornalísticos mais relevantes de Santa Catarina.

A decisão de expandir a área de atuação do jornal, primeiro para Blumenau e depois Joinville, foi uma consequência das mudanças implementadas em Brusque. Em 2017, o jornal ampliou os investimentos na área digital, com o lançamento de um novo portal de notícias e um trabalho mais intenso na internet.

“Com os anos, a experiência no digital começa a ser ampliada e, a partir disso, precisamos repensar nosso negócio. Não era mais só um jornal, o nosso negócio agora era a geração de conteúdo local”, destaca o diretor do Grupo O Município, Claudio José Schlindwein.

Com isso, o jornal passou a disponibilizar o conteúdo produzido em tempo real, com acesso liberado a todas as notícias. Na visão de Claudio, foi a partir daí que a empresa deu o primeiro passo para a expansão.

“Hoje parece que era algo inevitável, mas na época não era. Quando chegamos em 2017, e decidimos unificar o nome Município Dia a Dia e voltar a ser apenas O Município, assumimos efetivamente o portal com o formato de notícias gratuitas. Entramos definitivamente no digital em Brusque, o que possibilitou a expansão”.

Ele conta que, no início, houve um receio de que os investimentos no digital pudessem enfraquecer o jornal impresso, pois não havia um modelo pronto e consolidado de negócio a ser seguido. Entretanto, não foi o que aconteceu.

“Para nossa surpresa, o jornal impresso tem uma reação positiva e acontece um fato interessante: passa a ter uma imagem de modernidade, de inovação. E quando vemos que o jornal dá um salto significativo de audiência no digital, isso nos motiva a dar um passo fora da nossa cidade e ir para Blumenau”.

Escolhas estratégicas

O diretor do Grupo O Município afirma que o jornal de Brusque enxergou uma oportunidade de mercado em Blumenau, já que o Jornal de Santa Catarina, até então, o principal da cidade, havia deixado de ser diário e atuava ainda de forma tímida no digital. “Quando o concorrente de lá reduziu sua atuação, decidimos que era o momento de aumentar a nossa presença na cidade”.

O jornal digital O Município Blumenau foi lançado em outubro de 2017, e logo ganhou espaço e audiência, mantendo a proposta consolidada em Brusque há anos: a produção de conteúdo local de qualidade.

“Conseguimos criar musculatura suficiente para decolar, e três anos depois, O Município Blumenau já era o líder digital na cidade”.

Com o sucesso em Blumenau, a empresa começou a estudar o mercado de Joinville, que estava em uma situação semelhante. O tradicional jornal A Notícia também já não tinha circulação diária na cidade, o que impulsionou o jornal a replicar o modelo de sucesso de Brusque e Blumenau em Joinville.

Em março de 2020, o jornal digital O Município Joinville inicia suas atividades, mas semanas depois, é impactado pela chegada da pandemia de Covid-19, fazendo com que a adaptação na cidade seja mais lenta do que ocorreu em Blumenau.

“Outro ponto que observamos é que o mercado de Joinville estava mais preparado. Outras empresas estavam estruturando uma equipe de jornalismo forte, e já havia uma presença on-line significativa. Encontramos um ambiente um pouco mais difícil do que em Blumenau, mas aos poucos, conseguimos superar essas adversidades”.

Assim como em Brusque e Blumenau, O Município Joinville logo se tornou referência, transformando o Grupo O Município em uma das maiores forças do jornalismo em Santa Catarina. Hoje, o grupo conta com cerca de 60 colaboradores nas três cidades, sendo mais de 20 profissionais de Jornalismo, reforçando o compromisso com a qualidade do conteúdo gerado dia a dia.

Relevância no estado

Os números de audiência mostram a relevância do Grupo O Município no estado. Juntos, os portais de Brusque, Blumenau e Joinville, tiveram em 2023, uma média de 6,4 milhões de visualizações por mês, de acordo com o Google Analytics, ferramenta de monitoramento e análise de sites mais usada no mundo.

São, em média, 2,6 milhões de visualizações mensais em omunicipioblumenau.com.br, 2,4 milhões em omunicipio.com.br e 1,4 milhão em omunicipiojoinville.com.

“Com a expansão para Blumenau e Joinville, deixamos de ser um jornal importante regionalmente em Brusque e nos tornamos uma força estadual, já que o grupo cobre duas das maiores regiões de Santa Catarina. Isso nos colocou em outro patamar de audiência e relevância. Para isso, foram necessárias diversas adaptações na nossa estrutura, no modelo de trabalho da equipe e investimentos em tecnologia e inovação”, ressalta o diretor de Jornalismo e Operações do Grupo O Município, Andrei Paloschi, que acompanhou de perto todo o processo de transformação do jornal em grupo.