Insensatez: catarinenses são autores de projeto de lei que equipara aborto a homicídio

Aborto x homicídio 1

Dos 33 deputados autores do insano projeto de lei 1904/2024, que equipara abortos acima de 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, 11 são parlamentares mulheres. Dentre elas a catarinense Júlia Zanatta (PL-SC). Também é autor Rafael Pezenti (MDB-SC). O caráter de urgência do projeto foi aprovado a toque de caixa quarta-feira e gerou reações em diferentes frentes, com mobilizações nas redes sociais contra sua aprovação e também protestos nas ruas de capitais brasileiras, entre elas Florianópolis.

Aborto x homicídio 2

O inacreditável projeto prevê que a pena para a mulher que fizer o procedimento, hoje protegido por lei, seja mais dura do que a prevista para o homem que a estuprou. Um exemplo: se uma mulher adulta vítima de estupro interromper a gravidez após a 22ª semana, é possível que ela seja condenada a 20 anos de prisão, e entre 6 e 10 para seu estuprador. Insensatez total.

Ex-amigos

Até o cabalístico dia 5 de agosto, prazo final para partidos e federações realizarem convenções para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD) e seu mentor e padrinho político, o ex-prefeito Gean Loureiro (União), serão apenas ex-amigos. E olhe lá, dizem os que acompanham as crescentes diatribes entre criador e criatura.

Fechado

Projetado pela companhia francesa Barbier, Benard, et Turenne, e inaugurado em 11 de junho de 1891, erguido com pedra, areia, barro e óleo de baleia, o majestoso Farol de Santa Marta, em Laguna, poderia (e deveria) ser uma atração turística permanente na cidade. Mas não é. Exige-se agendamento prévio, que estará dispensado entre 17 e 23 deste mês para comemorar a Semana da Marinha, mas com horários caprichosamente restritos: das 9 às 11 da manhã e das 14 às 16 horas.

Trabalho infantil 1

Transcorreu terça-feira, 12, o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Duas decisões recentes do TRT-SC chamam a atenção. Em uma, um casal de empregadores foi condenado a pagar direitos trabalhistas a uma jovem que iniciou as atividades laborais na residência da família aos 13 anos de idade. Além de cuidar de crianças, suas tarefas incluíam levá-las à escola e supervisionar as atividades diárias. O casal argumentou que o trabalho da adolescente seria apenas uma “ajuda”, sendo feito por meio de atividades “lúdicas”.

Trabalho infantil 2

Em Joinville, o proprietário de uma lanchonete teve que pagar R$ 5 mil em danos morais coletivos por empregar menores de idade. Era um adolescente de 17 anos que trabalhava sem registro em carteira, diretamente envolvido com a venda a varejo de bebidas alcoólicas e em horário noturno.

TAM conecta

A Latam Airlines Brasil anunciou ontem a nova rota direta São Paulo/Congonhas-Joinville, com início dos voos dia 27 de outubro. O trecho incorporado à malha aérea doméstica da companhia faz a ligação da maior cidade de SC com o aeroporto de Congonhas, onde partem voos para outros 25 destinos em todo o país. As passagens já estão à venda. A voadora espera transportar 170 mil passageiros ao ano no trecho.

Oratória

Prática que já foi muito valorizada no passado, a oratória ainda resiste. O Colégio Bom Jesus Santo Antônio, de Blumenau, comemorou esta semana os 65 anos da Academia de Mont’Alverne. Nela seus alunos elaboram discursos sobre diversos temas e ali são apresentados. Para cada um há um crítico que analisa o desenvolvimento dos participantes. Assim, exercitam e aprimoram essa capacidade tão exigida nos dias de hoje, que é a de falar em público, além de terem a oportunidade de ampliar sua visão de mundo, pois tratam de assuntos atuais e instigantes. Parabéns!

Jornalismo desonesto

Divulga-se, aqui e acolá, que só do início do ano até agora foram registrados 4,2 milhões de casos de dengue no país, fato que alguns veículos da grande mídia não dão importância maior. Ou quando dão, parecem meio que com vergonha. Bem diferente quando de coberturas negativas do governo anterior. E não somente por motivos jornalísticos.

Cinismo “supremo”

De estarrecer as notícias diárias e negativas do Supremo Tribunal Federal. Divulgou-se ontem que um evento promovido pelo seu ministro “supremo” Gilmar Mendes em Lisboa, terá a participação de toda a Côrte (11 deles) e outros 12 do Superior Tribunal de Justiça. O tal 12º Fórum Jurídico poderia acontecer em qualquer lugar desse imenso país. Imagina-se os gastos em transporte, diárias, hospedagem, segurança, etc. Deboche “supremo”. Mais um.