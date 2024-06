Motociclista morre após ser atropelado por carro na BR-101, em Araquari

Um motociclista morreu atropelado por um carro na BR-101, em Araquari, no final da tarde desta terça-feira, 18. A vítima foi identificada como Alexssandro Benigno, de 22 anos.

Segundo a Arteris Litoral Sul, o acidente aconteceu por volta das 18h, na via marginal do quilômetro 62,4 da BR-101, no sentido Curitiba (PR).

Conforme a PRF, Alex, como era conhecido, pilotava uma motocicleta com placas de Joinville no momento do acidente. O motociclista caiu da motocicleta na marginal e foi atropelado.

O veículo que atropelou Alex não foi identificado. Quando os policiais chegaram ao local do acidente, o veículo não estava mais lá.

A faixa esquerda da via marginal ficou interditada, com o tráfego fluindo com lentidão pela faixa direita. Houve um pico de 3 km de fila. A via marginal foi liberada por volta das 20h.

