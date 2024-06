Dia do Cinema: ingressos são vendidos a R$ 10 no Cine Gracher nesta quarta-feira

Em comemoração ao Dia do Cinema Brasileiro, o Cine Gracher vende ingressos ao valor único de R$ 10 exclusivamente nesta quarta-feira, 19. O preço vale para qualquer filme e horário. A promoção é válida para todas as filiais da rede.

Além disso, há opção de combo por R$ 30, que inclui uma pipoca salgada grande e duas cocas de 600 mL.

Como adquirir

A compra do ingresso pode ser feita por meio do site cinegracher.com.br ou no aplicativo Cine Gracher, disponível para Android e IOS. É possível também comprar o ingresso de forma presencial na bilheteria do cinema.

