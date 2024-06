Com novas emoções, “Divertida Mente 2” chega aos cinemas de Brusque; confira programação completa

Divertidamente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal, a garota agora se encontra mais velha, com 13 anos de idade, passando pela tão temida pré-adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. O filme está disponível no Cine Gracher do shopping e da Havan.

As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza (Phyllis Smith), Raiva (Lewis Black), Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), predominam a central de controle da garota em uma operação bem-sucedida, pelo menos na maioria das vezes.

As antigas emoções não têm certeza de como se sentir e como agir quando novos inquilinos chegam ao local, sendo eles: Ansiedade (Maya Hawke), Inveja (Ayo Edebiri), Tédio (Adèle Exarchopoulos), Vergonha (Paul Walter Hauser) e a Nostalgia (June Squibb).

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1



DIVERTIDA MENTE 2 (3D)

Dublado / 14h30, 17h e 20h

CINE GRACHER 2



AMIGOS IMAGINÁRIOS

Dublado / 16h

MALANDRO, O ERRADO QUE DEU CERTO

Dublado / 18h15

ASSASSINO POR ACASO

Dublado / 20h30

CINE GRACHER 3

DIVERTIDA MENTE 2

Dublado / 16h30

A SEMENTE DO MAL

Dublado / 19h e 21h

CINE GRACHER HAVAN 1



DIVERTIDA MENTE 2

Dublado / 15h30, 18h30 e 21h

CINE GRACHER HAVAN 2

GARFIELD

Dublado / 15h30 (menos no dia 20/06. Não haverá sessão para este filme)

AMIGOS IMAGINÁRIOS

Dublado / 18h

PLANETA DOS MACACOS: O REINADO

Dublado / 20h30

CINE GRACHER HAVAN 3

BAD BOYS: ATÉ O FIM

Dublado / 15h30, 18h30 e 21h

Legendado / 21h (apenas no dia 21/06)

